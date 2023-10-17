Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Аль-Фараби в Пекине

Глава государства подчеркнул, что труды ученого всегда актуальны и не теряют своей ценности

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В церемонии открытия также участвовали заместитель министра образования КНР Ван Гуанянь, секретарь партийного комитета университета Ни Хайдун, ректор университета Дуань Пэн, профессор университета Лю Шицинь, а также директор Государственного художественного музея Китая и автор бюста У Вэйшань.

Глава государства в своем выступлении остановился на вкладе Аль-Фараби в интелектуальный подъем мировой цивилизации.

"Великий мыслитель Востока, который внес значительный вклад в развитие всей мировой цивилизации, Аль-Фараби родился и вырос на территории Казахстана. Он объездил многие страны в поисках знаний, сыграл выдающуюся роль в становлении математики, естествознания, астрономии, филологии, осуществлял исследования в других отраслях науки. Неизмерим его вклад в развитие человечества. В своих философских произведениях Аль-Фараби акцентировал внимание на идее Справедливости. Он придавал особое значение формированию милосердного общества и гармоничного государства, отстаивал нравственные и духовные ценности. Ученый изучал такие виды искусства, как музыка и каллиграфия", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что современики называли Аль-Фараби, обладавшего энциклопедическими познаниями, "Вторым учителем" после Аристотеля.

Глава государства подчеркнул, что труды ученого всегда актуальны и не теряют своей ценности.

"Его произведения – это сокровище, вошедшее в золотой фонд мировой научной мысли. 1150-летие Аль-Фараби, которое отмечалось в 2020 году, вошло в глобальный список памятных дат ЮНЕСКО. Были организованы международные научные симпозиумы, конференции. Вышли в свет монографии и сборники. Были сняты документальные фильмы. Все это позволило глубже осмыслить труды Аль-Фараби, открыло возможности для популяризации его богатого наследия. Теперь ряд научных работ, посвященных философу, будет доступен китайским ученым и молодежи. Радует то, что в первую очередь с этими ценными материалами смогут ознакомиться преподаватели и студенты Пекинского университета языка и культуры", – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в свое время он обучался в данном учебном заведении, поэтому открытие бюста Абу Насра Аль-Фараби является для него большой честью. Глава государства выразил уверенность в том, что здесь наследие великого мыслителя будет всесторонне изучаться, тем самым способствуя укреплению культурных связей.

Он также высказал признательность правительству Китая, Пекинскому университету языка и культуры, Государственному художественному музею Китая и выдающемуся скульптору У Вэйшаню за поддержку этой инициативы.