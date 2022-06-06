Токаев принял ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля и ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране. Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией.