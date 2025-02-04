Токаев принял зампредседателя Кабмина Туркменистана

Глава государства принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.

Отметив важное значение миротворческих инициатив Туркменистана, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

Между двумя странами активно поддерживается высокая динамика экономического взаимодействия, в конструктивном ключе продвигаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Рашид Мередов передал президенту Казахстана теплые слова приветствия от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По словам дипломата, казахско-туркменское сотрудничество носит стратегический характер и имеет прочные и долгосрочные перспективы. В этом ключе туркменская делегация подтвердила приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.

Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.