Токаев призвал к устранению барьеров на пространстве СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Во встрече приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдула Арипов, председатель Правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Поприветствовав руководителей делегаций, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.

«Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики», – сказал глава государства.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.

«Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономики наших стран постепенно восстанавливаются», – отметил президент.

Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

«Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению Север – Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию», – подчеркнул президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.