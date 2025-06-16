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Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

На этот пост назначен Шаймарданов Жандос Нурланович.

Еркин Тукумов возглавлял КИСИ с января 2022 года.

Жандос Шаймарданов в мае занял должность вице-министра национальной экономики. Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университет IE (Испания). В разные годы работал в Министерстве экономики и планирования РК, АО ФНБ «Самрук-Казына», Министерстве национальной экономики РК, АО «НУХ «Байтерек», АО «QazTech Ventures», Нацбанке, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.