Акорда опубликовала ряд распоряжений, сообщает Kazpravda.kz
Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
На этот пост назначен Шаймарданов Жандос Нурланович.
Еркин Тукумов возглавлял КИСИ с января 2022 года.
Жандос Шаймарданов в мае занял должность вице-министра национальной экономики. Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университет IE (Испания). В разные годы работал в Министерстве экономики и планирования РК, АО ФНБ «Самрук-Казына», Министерстве национальной экономики РК, АО «НУХ «Байтерек», АО «QazTech Ventures», Нацбанке, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.