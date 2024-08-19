Токаев совершит государственный визит в Таджикистан

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран

Фото: пресс-служба президента РК

22-23 августа по приглашению президента Эмомали Рахмона президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства», - проинформировали в пресс-службе президента РК.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в Акорде.

#Токаев #Таджикистан #визит

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