Токаев указал на узость дороги от Кызылорды до границы Актюбинской области

Фото: пресс-служба президента РК

Во время рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На сегодня из 216 километров трассы, проходящей по территории Кызылординской области, завершено 104 километра.

Президенту также сообщили о том, что участок международной трассы Западная Европа – Западный Китай от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в I-ую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Он поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

Заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай доложил главе государства о ситуации в городе Байконур.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.