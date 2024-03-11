Токаев возложил цветы к могиле Гейдара Алиева и к вечному огню на Аллее шехидов

Фото: пресс-служба президента РК

Находящийся с государственным визитом в Баку Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева.

Затем Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложении венка к вечному огню на Аллее шехидов, где захоронены героические сыны азербайджанского народа, павшие во имя свободы, независимости и территориальной целостности страны.

Аллея шехидов, расположенная на территории Нагорного парка, представляет собой братскую могилу, в которой похоронены национальные герои – жертвы трагедии 1990 года и погибшие в сражениях за Карабах.