Токаев заявил о праве палестинцев на создание полноценного государства

Президент, В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, проходящем в Минске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

В ходе своего выступления глава государства заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии между Палестиной и Израилем.

"Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #сессия #заявление #Палестина #ОДКБ

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