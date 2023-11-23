Токаев заявил о праве палестинцев на создание полноценного государства

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, проходящем в Минске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе своего выступления глава государства заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии между Палестиной и Израилем.
"Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.