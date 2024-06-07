Токаеву доложили о работе по ликвидации последствий паводков

Президент, Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства поручил ускорить оценку и техническое обследование пострадавшего жилья

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. На встрече президент был проинформирован о работе правительства по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

По информации вице-премьера, на сегодня более 64 тысяч человек уже вернулись в свои дома. Находящимся в эвакуационных пунктах оказывают необходимую помощь. Всего с начала паводка было подтоплено 11 998 жилых домов и 5 359 дачных строений.

Как сообщил Канат Бозумбаев, в пострадавших регионах обследовано 16 715 жилых домов, по 15 464 объектам завершена оценка. По итогам оценки 9 903 дома подлежат ремонту, 6 875 не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 4 525 домов и квартир, а также построить 2 350 домов по типовому проекту.

Заключены договора на покупку квартир и домов на вторичном рынке на 1 814 квартир и домов. В пострадавших регионах на сегодня 841 семья получила новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья.

Компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4 521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом, на восстановление жилья требуется порядка 237 млрд тенге.

Глава государства заслушал доклад по принимаемым правительством мерам по единовременным выплатам. По состоянию на 6 июня 31 642 семьи (всего поступило 32 440 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 11 млрд тенге.

Данная работа полностью завершена в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и областях Абай, Улытау, Продолжаются выплаты в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях.

По мере завершения оценки осуществляются выплаты дополнительной компенсации пострадавшим жителям для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП (5 489 семей получили компенсацию в размере 4 млрд тенге).

Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональные комиссии рассмотрели и одобрили 34 заявки субъектов МСБ на общую сумму около 377 млн тенге.

В заключение глава государства поручил ускорить оценку и техническое обследование пострадавшего жилья, а также взять на контроль качество и сроки строительства домов.

 

 

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