Токаеву доложили об анализе по итогам Азиатских и Паразиатских игр в Китае
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Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Он ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Главе государства было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и Паразиатских игр в Китае.
Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.
В завершение встречи глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям.