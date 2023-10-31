Токаеву доложили об анализе по итогам Азиатских и Паразиатских игр в Китае

Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Он ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Главе государства было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и Паразиатских игр в Китае.

Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.

В завершение встречи глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям.