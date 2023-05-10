"Тратим время на митинги и забастовки" – аким обратился к жанаозенцам

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Аким города Жанаозен Айбек Косуаков опубликовал в Facebook обращение к горожанам, передает Kazpravda.kz.

"Уважаемые земляки! Сегодня группа безработных граждан устроила акцию протеста перед акиматом, объявив о намерении вести "голодовку" до тех пор, пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль.

Как я говорил ранее - трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства, предлагаемые государством. Однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам.

Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо!

Мы предлагаем альтернативу - вы можете трудоустроиться на работу в рамках проекта "Жұмыс жасаймын", с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования, и спокойно ждать своей очереди в нефтегазовый сектор. На мой взгляд, это лучше, чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в тоже время отказываться от имеющихся предложений.

В Жанаозене имеется ряд проблем, требующих своего решения, и занятость населения - одна из них. Но зачастую мне и моим коллегам, вместо того, чтобы заниматься поиском системных решений для актуальных вопросов города, приходится тратить время на митинги и забастовки.

Уважаемые земляки! Дайте нам возможность работать! Наши двери открыты - многие из общественных активистов принимают участие в работе наших комиссий по самым разным вопросам. Нам требуется ваша конструктивная помощь - вместе мы сможем добиться большего. Я уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь нашего города и его горожан лучше!" - высказался градоначальник.

Ранее сообщалось, что рабочие, прибывшие из Жанаозена, устроили митинг у здания Министерства энергетики РК.