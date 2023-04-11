В КМГ провели переговоры с группой нефтяников из Жанаозена

Собравшимся рабочим объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз» в обход существующих правовых процедур являются незаконными.

Фото пресс-службы АО НК «КазМунайГаз»

Специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с нефтяниками, прибывшими из Жанаозена в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания Министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.

Вместе со специалистами КМГ в переговорах участвуют руководство ТОО «БерАли Мангистау Company» и ТОО «Ai-Bis» (компания-победитель тендера). Рабочим предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби» (также оказывает нефтесервисные услуги) с сохранением заработных плат.

«Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО «Озенмунайгаз» по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это», - подчеркнул руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в ходе переговоров.

Вместе с тем, экс-работники «БерАли Мангистау Company» заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в «Озенмунайгазе».

Собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз» в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.

Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест, добавили в пресс-службе.