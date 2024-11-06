Трехлетний малыш из Индии стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге Международной шахматной федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото с сайта Sports.ru

Об этом в субботу заявила пресс-служба организации.

Саркар родился 26 января 2021 года, сейчас у него 1555 пунктов рейтинга в классическом контроле.

Как сообщает ChessBase India, в октябре юный шахматист впервые выступил на рейтинговом турнире в классику – чемпионате Западной Бенгалии (в возрастной категории до 9 лет), где набрал 5,5 балла из 8 и занял 24-е место среди 140 игроков.

Позже он сыграл на этом же турнире в категории до 13 лет, но не набрал очков.

Ранее самым молодым в рейтинге ФИДЕ был 4-летний Афнан Таджвар Айлан, выступающий за Бангладеш.

#Спорт #шахматы #ФИДЕ

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