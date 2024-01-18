Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности

Он блуждал по степи, не ел 3 суток, и когда вышел на трассу, ни одна машина не остановилась, чтобы помочь ему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

Фото: ДЧС Костанайской области

Сообщается, что начальник ОЧС Аркалыка Асылхан Нургалиев посетил Аркалыкскую районную больницу, куда накануне с обморожениями госпитализировали найденного пастуха Талгата Кенжина.

Напомним, что 13 января в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине и нашли их в Акмолинской области. Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся.

Мужчину трое суток в суровых погодных условиях искали 50 человек. Поискам с воздуха мешала нелётная погода, поэтому его искали пешком и с помощью квадрокоптера.

16 января из Астаны для поиска пропавшего прибыл вертолет. Все ресурсы, включая вертолеты, вездеходы и снегоходы, были задействованы для максимального охвата территории.

«В ходе разговора Кенжин рассказал, что все эти дни он находился в степи, пытаясь найти людей или дорогу, ведущую к цивилизации. Мужчина также отметил, что он в эти дни ничего не ел и не пил. Он сообщил, что вечером 16 января обнаружил трассу. Как было установлено позже, это трасса республиканского значения А-16 Жезказган – Петропавловск. Позднее он встретил несколько проезжающих машин, но, к сожалению, никто не остановился, чтобы помочь ему», – сообщили в ДЧС.

Вдоль этой трассы недалеко от села Восточное проводил поиски участковый, он-то и нашел мужчину и доставил его в больницу.