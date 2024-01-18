Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности

Он блуждал по степи, не ел 3 суток, и когда вышел на трассу, ни одна машина не остановилась, чтобы помочь ему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.
Сообщается, что начальник ОЧС Аркалыка Асылхан Нургалиев посетил Аркалыкскую районную больницу, куда накануне с обморожениями госпитализировали найденного пастуха Талгата Кенжина.
Напомним, что 13 января в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине и нашли их в Акмолинской области. Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся.
Мужчину трое суток в суровых погодных условиях искали 50 человек. Поискам с воздуха мешала нелётная погода, поэтому его искали пешком и с помощью квадрокоптера.
16 января из Астаны для поиска пропавшего прибыл вертолет. Все ресурсы, включая вертолеты, вездеходы и снегоходы, были задействованы для максимального охвата территории.
«В ходе разговора Кенжин рассказал, что все эти дни он находился в степи, пытаясь найти людей или дорогу, ведущую к цивилизации. Мужчина также отметил, что он в эти дни ничего не ел и не пил. Он сообщил, что вечером 16 января обнаружил трассу. Как было установлено позже, это трасса республиканского значения А-16 Жезказган – Петропавловск. Позднее он встретил несколько проезжающих машин, но, к сожалению, никто не остановился, чтобы помочь ему», – сообщили в ДЧС.
Вдоль этой трассы недалеко от села Восточное проводил поиски участковый, он-то и нашел мужчину и доставил его в больницу.