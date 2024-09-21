Труба пока не готова Общество 21 сентября 2024 г. 4:00 11 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО На глазах растет, поднимаясь к небу, новая труба Петропавловской ТЭЦ-2, однако к началу отопительного сезона она все равно не будет готова, что, впрочем, не помешает городу достойно встретить зимние холода. фото акимата СКО «Запасов угля на станции более чем достаточно», – написал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в своем Telegram-канале после посещения Петропавловской ТЭЦ-2. На совещании по подготовке к отопительному сезону отмечалось, что на ТЭЦ-2 завершен капитальный ремонт котлоагрегата № 9 и турбоагрегата № 3, окончен текущий ремонт оборудования на девяти котло- и трех турбоагрегатах. Продолжается капремонт котлоагрегата № 1 и турбоагрегата № 6. Для успешного старта отопительного сезона достаточно пяти котлов и пяти турбогенераторов, которые уже в строю. Две действующие дымовые трубы ТЭЦ также обеспечат стабильное прохождение отопительного сезона. Возведение третьей трубы, которая, напомним, строится на месте старой, обрушившейся весной 2022 года, идет быстро. Строители уже достигли отметки в 50 метров. Полный же рост этого сооружения составляет 180 метров. Ранее подрядчики обещали закончить стройку к 15 ноября. Между тем «Петропавловские тепловые сети» завершили реконструкцию тепловой магистрали № 3. Началась реконструкция теплотрассы № 6. Всего заменено около пяти километров теплосетей. АО «СК РЭК» завершает установку новых электрических опор взамен пострадавших от нынешних весенних паводков. #ТЭЦ #Петропавловск #отопление #ТЭЦ-2 #труба