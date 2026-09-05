Правительство одобрило инвестсоглашение по строительству ГРЭС в Курчатове

Фото: Пресс-служба Правительства

В Курчатове области Абай планируют построить новую конденсационную электростанцию мощностью 700 МВт. Правительство одобрило инвестиционное соглашение между Министерством энергетики РК и ТОО «ГРЭС Курчатов», передает Kazpravda.kz.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов. Стоимость проекта составляет 881 млрд тенге.

Новая электростанция будет состоять из двух энергоблоков мощностью по 350 МВт. Их планируют вводить в эксплуатацию поэтапно до 2032 года. После выхода на проектную мощность станция сможет вырабатывать до 5 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

«В рамках реализации проекта предусмотрено создание порядка 4,4 тыс. рабочих мест. Новые генерирующие мощности позволят повысить надежность и качество электроснабжения города», - сообщили в Правительстве Казахстана.

Станцию оснастят современным паросиловым оборудованием с применением технологий «чистого угля». Для снижения воздействия на окружающую среду предусмотрены системы газоочистки, фильтрации выбросов и пылеподавления в соответствии с требованиями Экологического кодекса и наилучших доступных техник.

Новая электростанция должна стать энергетической базой для дальнейшего развития Курчатова. В городе сосредоточены Национальный ядерный центр, Парк ядерных технологий, исследовательские реакторы, лаборатории и казахстанский термоядерный токамак КТМ. Дополнительные генерирующие мощности также планируется использовать для развития научной, промышленной и городской инфраструктуры Курчатова.