Атом, водород, ветер и газ: как инвестиции развивают энергетику Казахстана

Казахстан находится на пороге крупнейшего инвестиционного цикла за последние десятилетия, и энергетика в нем занимает особое место. Из тринадцати мегапроектов дороже $1 млрд каждый, которые насчитал Telegram-канал Tradereport, пять напрямую относятся к этой отрасли
Вместе энергетические проекты превышают $66 млрд, это больше половины всей суммы из списка. География и источники финансирования у них при этом совсем разные.
Дальше всех по стадии готовности продвинулись ветропарки, ближе к финансовому решению подошла атомная станция. А самый амбициозный из всех проектов, водородный комплекс в Мангистау, пока существует только на бумаге.
Первая атомная станция в истории страны
Строительство АЭС «Балхаш» возле поселка Улькен оценивается в $16,4 млрд. Из этой суммы $14,4 млрд пойдут на сами энергоблоки, оставшаяся часть на инфраструктуру, безопасность и топливо на гарантийный период.
Генеральным подрядчиком выступает российский «Росатом». Россия кредитует основную часть стоимости, 15% покрывает правительство Казахстана из собственных средств.
Инженерные изыскания в Улькене стартовали в августе 2025 года. Само строительство планируют начать в 2027 году, а ввод станции в эксплуатацию намечен на 2035-2036 годы.
Самый дорогой и самый неопределенный проект
Комплекс Hyrasia One в Мангистауской области стоит $40-50 млрд. Это крупнейший из всех тринадцати проектов, и не только энергетических.
Разработкой занимается германо-шведская Svevind, с 2023 года входящая в состав норвежской государственной Statkraft. Проект должен производить зеленый водород за счет ветровой и солнечной генерации.
Компания объявила о планах еще в 2021 году, и сроки с тех пор не раз сдвигались. Пройден этап предварительного проектирования, но окончательное инвестиционное решение ожидается только в 2026 году, а стройка пока не началась.
Ветер уже строится
Два ветропарка в Жамбылской области находятся дальше остальных энергетических проектов из списка. Эмиратский Masdar оценивает свой проект в $1,4 млрд при мощности 1 ГВт, строительство официально началось летом 2026 года.
Французская TotalEnergies ведет параллельный проект «Мирный» стоимостью $1,1 млрд и такой же мощностью в 1 ГВт. Стройка в Мойынкумском районе уже идет.
Оба парка вместе добавят региону 2 ГВт зеленой генерации. Для сравнения, это заметная часть той мощности, которой пока не хватает энергосистеме юга страны.
Газ на самой ранней стадии
Месторождение нетрадиционного газа Созак оценивается в $7,8 млрд. Партнером выступает китайская Geo Jade Petroleum.
Проект пока существует на уровне меморандума и ранней геологоразведки. Это самая ранняя стадия среди всех энергетических инициатив в списке, и до стройки здесь еще далеко.
Что из этого реально строится
Из пяти энергетических проектов физическая стройка идет только у двух, у ветропарков Masdar и TotalEnergies. Атомная станция ближе к финансированию, но саму стройку планируют лишь на 2027 год.
Hyrasia One и Sozak остаются проектами на бумаге. Оба зависят от решений, которые еще не приняты, и оба могут сдвинуться так же, как уже сдвигались раньше.