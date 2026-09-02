Атом, водород, ветер и газ: как инвестиции развивают энергетику Казахстана

Энергетика,Инвестиции

Казахстан находится на пороге крупнейшего инвестиционного цикла за последние десятилетия, и энергетика в нем занимает особое место. Из тринадцати мегапроектов дороже $1 млрд каждый, которые насчитал Telegram-канал Tradereport, пять напрямую относятся к этой отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вместе энергетические проекты превышают $66 млрд, это больше половины всей суммы из списка. География и источники финансирования у них при этом совсем разные.

Дальше всех по стадии готовности продвинулись ветропарки, ближе к финансовому решению подошла атомная станция. А самый амбициозный из всех проектов, водородный комплекс в Мангистау, пока существует только на бумаге.

Первая атомная станция в истории страны

Строительство АЭС «Балхаш» возле поселка Улькен оценивается в $16,4 млрд. Из этой суммы $14,4 млрд пойдут на сами энергоблоки, оставшаяся часть на инфраструктуру, безопасность и топливо на гарантийный период.

Генеральным подрядчиком выступает российский «Росатом». Россия кредитует основную часть стоимости, 15% покрывает правительство Казахстана из собственных средств.

Инженерные изыскания в Улькене стартовали в августе 2025 года. Само строительство планируют начать в 2027 году, а ввод станции в эксплуатацию намечен на 2035-2036 годы.

Самый дорогой и самый неопределенный проект

Комплекс Hyrasia One в Мангистауской области стоит $40-50 млрд. Это крупнейший из всех тринадцати проектов, и не только энергетических.

Разработкой занимается германо-шведская Svevind, с 2023 года входящая в состав норвежской государственной Statkraft. Проект должен производить зеленый водород за счет ветровой и солнечной генерации.

Компания объявила о планах еще в 2021 году, и сроки с тех пор не раз сдвигались. Пройден этап предварительного проектирования, но окончательное инвестиционное решение ожидается только в 2026 году, а стройка пока не началась.

Ветер уже строится

Два ветропарка в Жамбылской области находятся дальше остальных энергетических проектов из списка. Эмиратский Masdar оценивает свой проект в $1,4 млрд при мощности 1 ГВт, строительство официально началось летом 2026 года.

Французская TotalEnergies ведет параллельный проект «Мирный» стоимостью $1,1 млрд и такой же мощностью в 1 ГВт. Стройка в Мойынкумском районе уже идет.

Оба парка вместе добавят региону 2 ГВт зеленой генерации. Для сравнения, это заметная часть той мощности, которой пока не хватает энергосистеме юга страны.

Газ на самой ранней стадии

Месторождение нетрадиционного газа Созак оценивается в $7,8 млрд. Партнером выступает китайская Geo Jade Petroleum.
Проект пока существует на уровне меморандума и ранней геологоразведки. Это самая ранняя стадия среди всех энергетических инициатив в списке, и до стройки здесь еще далеко.

Что из этого реально строится

Из пяти энергетических проектов физическая стройка идет только у двух, у ветропарков Masdar и TotalEnergies. Атомная станция ближе к финансированию, но саму стройку планируют лишь на 2027 год.

Hyrasia One и Sozak остаются проектами на бумаге. Оба зависят от решений, которые еще не приняты, и оба могут сдвинуться так же, как уже сдвигались раньше.
 

#инвестиции #энергетика #проекты

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