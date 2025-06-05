Санкции все чаще используются ведущими странами мира в качестве инструментария для продавливания своих внешнеполитических и экономических интересов. При этом рестрикции служат не только средством сдерживания или наказания соперников, но и выполняют сигнальную функцию – в каком направлении следует двигаться государствам – объектам санкционного давления.

Санкционное противостояние на нынешнем этапе имеет следующие основные особенности.

Первое. Практически все страны применяют различные ограничительные меры в конфликтных и спорных ситуациях, зачастую не квалифицируя их как санкции. При этом мировым лидером по использованию разного рода экономических и иных ограничений в отношении других членов международного сообщества выступают Соединенные Штаты.

В последние годы санкции во все возрастающей степени приобретают политическую окраску: в их основе лежит принуждение к изменению поведения страны на внутреннем и внешнем контурах. При этом национальный бизнес, как правило, не заинтересован в эскалации санкционных конфликтов, негативно отражающихся на налаженных трансграничных деловых связях и коммуникациях. Однако на фоне роста геополитической турбулентности и обострения межцивилизационных противоречий бизнес-сообществу все сложнее оставаться политически неангажированным и нейтральным.

Второе. Наблюдается явный переход от единичных ограничительных мер к долгосрочным масштабным санкциям. При этом их направленность меняется от попыток принуждения (подразумевающего сохранение хотя бы ограниченного уровня сотрудничества) в сторону тотального сворачивания связей, что углубля­ет разделительные линии на меж­дународной арене. Вводящие рестрикции страны-инициаторы стремятся расширить число поддерживающих их государств, определяя лояльность зарубежных столиц по их готовности придерживаться блокового принципа санкционной солидарности. В результате уменьшаются шансы на стабилизацию международной ситуации на основе соблюдения общепризнанных правовых норм и правил урегулирования разногласий и конфликтов.

Третье. Цели, которые изначально ставятся странами, вводившими санкции, большей частью не достигаются. Использование санкционных рычагов давления зачастую не приводит к кардинальному пересмотру принятых решений и курса подсанкционных стран, а также лишь в редких случаях соз­дает условия для смены правящих элит. Так, согласно исследованиям американских ученых, из 40 случаев применения международных санкций в 18 пришлось урегулировать конфликтные ситуации путем прямого или косвенного применения военной силы, а в восьми подсанкционные страны почти не реагировали на рестрикции.

Четвертое. Санкционные войны, несмотря на то, что они не всегда достигают заявленных их инициаторами целей в отношении конкретных стран, имеют много побочных последствий и оказывают возрастающее сдерживающее влияние на развитие мировой экономики. В частности, масштабные рестрикции ведут к галопирующей инфляции, нарушениям традиционных производственных и логистических цепочек, ограничению доступа отдельных стран к энергоресурсам, оттоку капитала и активов из проблемных юрисдикций. В результате подрываются коллективные усилия по реализации задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Пятое. Введенные санкционные ограничения оказывают существенное влияние на мировые рынки и экономическую ситуацию во многих странах. Несмотря на извлечение отдельными государствами определенных преимуществ и выгод от действующих сейчас санкций, в целом в минусе оказались нефтегазовый сектор и рынок высокотехнологического сырья. Кроме того, актуализируются вызовы для функционирующей под эгидой США мировой финансовой системы, деградируют ее отдельные звенья. Перекрытие традиционных каналов оборота финансовых средств негативно сказывается на текущей деятельности международных банков и инвестиционных фондов.

Санкции против какой-либо страны имеют много сопутствующих негативных эффектов – нанесенный ими ущерб транс­лируется по цепочке в другие государства. Несомненно, что потери из-за военных действий на украинской территории и санкционного противостояния будут самыми существенными для России и Украины. Следую­щими в списке пострадавших идут страны Евросоюза из-за высокой зависимости от поставок энергоресурсов и больших финансово-материальных затрат на поддержку Киева. В стороне от негативных последствий не останутся и США, хотя коммерческую выгоду имеет ряд американских компаний, получающих более высокую прибыль от продажи углеводородов в европейские страны, однако из-за изменения внут­ренней рыночной конъюнктуры предприятия и домохозяйства США сами сталкиваются с финансовыми трудностями.

Следует учитывать и такой фактор – инициаторам введения санкций грозит потеря рынков и доверия со стороны деловых парт­неров, которые, экстраполируя на себя происходящие события, не исключают своего попадания в аналогичную ситуацию, что вынудит их заниматься поиском альтернативных вариантов поддержания экономической активности. В этих условиях возможно отдаление союзников, интересы которых нередко игнорируются при односторонней эскалации санкционной политики.

Шестое. Рестрикции, наряду с серьезными негативными последствиями, привносят определенные положительные моменты для подсанкционных стран. Санкционный режим дает существенный толчок развитию ключевых отрас­лей и диверсификации экономики попавших под санкции стран, которые вынуждены ускоренно перестраивать методы и формы хозяйствования. Такие государства, как Россия и Иран, остаются достаточно устойчивыми к санк­ционному давлению во многом благодаря доступу к альтернативным ресурсам других зарубежных партнеров.

Санкции и контрсанкции снижают конкуренцию на внутреннем рынке и тем самым позволяют предприятиям расширить масштабы производственно-коммерческой деятельности. Национальным производителям становится более комфортно работать в условиях ухода с отечественного рынка иностранных конкурентов.

Формируется новая реальность, когда политика импортозамещения нацелена не просто на замену иностранных поставщиков товаров отечественными производителями, а на выпуск ими экспортно ориентированной продукции. Для некоторых национальных отрас­лей и предприятий санкционные огра­ничения становятся триггером модернизации и обновления производственных линий.

Санкции постепенно меняют ментальность политиков и бизнесменов подсанкционных стран, которые приходят к пониманию, что нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы и ресурсы, а также переориентироваться с западных партнеров на восточных и южных. Становится очевидным тренд разворота многих зарубежных бизнес-структур на азиатское направление в силу предсказуемости и взвешенности подходов деловых партнеров в данном регионе.

Седьмое. Подсанкционные страны не в состоянии полностью компенсировать понесенные из-за рестрикций потери для своих экономик, несмотря на оптимистические заявления и утверждения об устойчивости экономического развития. Прежде всего санкционная блокада наносит существенный ущерб национальной экономике, поскольку создание финансового щита от экономических санкций требует огромных усилий и затрат, что делает неизбежным урезание социальных расходов, ведущее к ухудшению условий жизни населения.

Восьмое. Негативный эффект санкций во многом имеет отложенный характер для подсанкционных стран, что оборачивается большими издержками в долгосроч­ной перспективе. Властями этих государств в пропагандистских целях не всегда обращается внимание на такой фактор, как «упущенный рост». Так, по зарубежным экспертным оценкам, в результате санкций, действовавших в 2011–2014 годах, Иран потерял 17% потенциального ВВП. А российские потери из-за санкций после присоединения Крыма только за 2014–2015 годы оцениваются в 16% ВВП.

Несомненно, Россия понесет намного большие потери в результате нынешних беспрецедентных санкций. Нарушение логистики производственных и товарных поставок оборачивается непредвиденными расходами. Из-за прекращения зарубежных поставок комплектующих отодвигаются сроки выпуска самолетов, судов и так далее. Сказывается отсутствие необходимых условий для локализации производства продукции иностранного происхождения.

Актуализируется проблема возврата капитала, «мигрировавшего» ранее в другие страны и офшорные зоны. На первый план выходят воп­росы импортозамещения, поиска альтернативных рынков сбыта при расширении экспорта, улучшения инвестиционного климата и создания необходимых условий для привлечения инвесторов из дружественных стран.

Девятое. Долгосрочные санкции приводят к масштабным социально-экономическим потерям и общественным катаклизмам в подсанкционных государствах. Самым осязаемым последствием экономических санкций является снижение уровня жизни населения. Это особенно видно на примерах Кубы, пережившей серьезные социальные проблемы из-за экономической блокады, а также Венесуэлы, которая после введения санкций столкнулась с гиперинфляцией и колоссальным товарным дефицитом.

В современных условиях санкции на поставки технологической продукции имеют серьезные последствия для ряда стран. Политика форсированного импортозамещения в условиях снижения технологического уровня не всегда оправдывает себя. Усугубление отставания по параметрам технологичности и конкурентоспособности ведет к появлению признаков технологически регрессивного импортозамещения. Курс на обеспечение самодостаточности на фоне примитивизации экономики ведет к экономической и внутриполитической консервации.

В целом практика обмена санк­ционными ударами приобретает долговременный характер. Реальных перспектив прекращения санк­ционных баталий не предвидится. Наоборот, представляется вероятным дальнейшее наращивание санкционных мер в отношении геополитических соперников и конкурентов, что будет негативно влиять как на общую международную ситуацию, так и мировую экономику.

Санкционные войны создают новые линии напряжения, ведущие к геополитической депрессии с туманными перспективами. Мировая экономика движется к очередной рецессии.

Что касается казахстанских интересов, то продолжающиеся кризис­ные явления и санкционное противостояние в различных регионах мира усиливают внешнеполитические и экономические риски для стран, напрямую не вовлеченных в конфликты. В этой связи актуализируется проблема возможного попадания под вторичные санкции стран, приверженных многовекторной политике и поддерживающих тесные торгово-экономические связи с широким кругом государств, включая и конфликтующие друг с другом стороны.