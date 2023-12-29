Целую семью убили в Петропавловске

В Петропавловске в одном из домов в Рабочем поселке обнаружены тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-лений сын, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мотив тройного убийства пока не ясен, однако известно, что у семьи был магазин ритуальных услуг.

Подозреваемых в преступлении задержали по горячим следам.

"Полицейские оперативно установили и задержали двух жителей Петропавловска. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 99 УК "Убийство двух и более лиц, добавили в полиции.