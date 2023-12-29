Целую семью убили в Петропавловске

Происшествия
80

В Петропавловске в одном из домов в Рабочем поселке обнаружены тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-лений сын, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мотив тройного убийства пока не ясен, однако известно, что у семьи был магазин ритуальных услуг.

Подозреваемых в преступлении задержали по горячим следам.

"Полицейские оперативно установили и задержали двух жителей Петропавловска. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 99 УК "Убийство двух и более лиц, добавили в полиции.

#убийство #семья #Петропавловск

Популярное

Все
Что готовить в Год Дракона?
Праздник с перчинкой
Более 76 тыс. оперативных выездов совершили службы МЧС в уходящем году
Вместо новогодних шаров – асыки, лянга, фигурки из глины, войлока, дерева и даже шашбау – украшения для волос
Порядок начинается с семьи
Национальные интересы, прагматизм, многовекторность
Закон Республики Казахстан
Дизайн для зеленой красавицы
Итоги года: борьба с преступностью, бытовым насилием и усиление мер против ЧС
Налепили на славу
В защиту прав
Указ Республики Казахстан
Обеспечить развитие села
Экспорт без экспертизы?
Область Абай в 2023 году. На этапе возрождения и новых перспектив
Коммунальные службы в усиленном режиме работают на улицах Астаны
Казахстанский профессор вошел в список самых авторитетных ученых мира
ЕНПФ: предварительные итоги за 2023 год и нововведения в 2024 году
Развитие транспорта – развитие страны
Вес фуры под контролем
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Ещё одну школу открыли в Астане
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Провалившегося под лед 5-летнего мальчика ищут в области Абай
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Повредил глаз, взрывая хлопушки, подросток в Актюбинской об…
В 10 раз выросло количество интернет-мошенничеств за послед…
Четверо рабочих погибли при обрушении печи в Темиртау: осуж…
Пьяный курьер «подрался» с дверью кофейни в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]