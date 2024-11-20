Ценности казахстанцев исследовали социологи

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Исследование «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи» проведено для получения актуальной информации о состоянии семейно-брачных отношений, установок и ценностей в казахстанском обществе, о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются казахстанские семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

«Полевой этап исследования проходил с апреля по май т. г., далее велась работа по обработке результатов и подготовке аналитического отчета. В исследовании было применено два метода исследования: массовый опрос населения и глубинные интервью», – рассказала руководитель Центра социологических исследований Казахстанского института общественного развития Евгения Руднева на пресс-конференции в СЦК.

Опрошено 2 400 казахстанцев старше 18 лет во всех регионах страны. Кроме того, в процессе полевого этапа исследования проведено 80 глубинных интервью с населением. Из опрошенных 53,7% женщин и 46,3% мужчин, 63,3% городского населения и 36,7% сельского населения, представители различных возрастных, социальных групп.

Результаты социологического исследования: около половины респондентов в браке оценивают семейную жизнь своих родителей как образец для подражания

По словам зампредседателя правления Казахстанского института общественного развития Олжаса Бейсенбаева, подавляющее большинство респондентов считают, что благополучие семьи напрямую связано с взаимной любовью и уважением в ней (88%), уважением между супругами (86%), взаимопониманием между ребенком и родителями (85%).

«Еще одним фактором благополучной семьи является физическое и психическое здоровье людей, отсутствие у них какой-либо зависимости (79%). Речь идет о зависимости от алкоголя, наркотиков и азартных игр», – сказал Олжас Бейсенбаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, подавляющее большинство респондентов, у которых есть ребенок, считают свою роль родителя наиболее важной для себя.

«57,2% мужчин и 64,6% женщин считают родительскую миссию наиболее важной», – сказал спикер.

Кроме того, большинство респондентов (82,7%) считают, что супруги должны заниматься воспитанием детей в равной степени

«Около половины родителей в первую очередь обеспокоены зависимостью детей от соцсетей, интернета (52,7%) и виртуальных игр (47,6%); отношение ребенка к незнакомому человеку в учебном заведении (46,9%); качество медуслуг (46,8%), а также интерес детей к табаку, вейпам (41%)», – добавил Олжас Бейсенбаев.

Кроме того, родители также обеспокоены вероятностью психологического или физического насилия со стороны сверстников, воспитателя/учителя. В селах респонденты чаще отмечали проблемы, связанные с организацией отдыха детей, их посещением спортивных/музыкальных/художественных кружков, а также качеством образования.