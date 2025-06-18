Цифровая юстиция: как ИИ модернизирует казахстанскую правовую систему

Цифровизация,Искусственный интеллект
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Дана Аменова
корреспондент

На площадке СЦК вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков представил информацию о реализации проектов Digital justice

Фото: пресс-служба Минюста

Выступая на пресс-конференции, Бекболат Молдабеков подчеркнул, что цифровизация охватывает ключевые направления деятельности Минюста и уже предоставляет конкретные и ощутимые результаты, сообщает Kazpravda.kz 

«Активно проводится масштабная цифровая трансформация, направленная на повышение эффективности и прозрачности правовой системы страны. Основные цифровые инициативы охватывают все сферы — от нормотворчества до нотариата и исполнительного производства. Среди ключевых проектов: переход нормотворческого процесса в цифровой формат, внедрение искусственного интеллекта в сферу права, автоматизация исполнительного производства, развитие системы гарантированной юридической помощи, цифровизация судебной экспертизы в рамках проекта «E-Сараптама», а также разработка и внедрение двух ИИ-модулей», — рассказал спикер.

Он подчеркнул, что Минюст уверенно внедряет новые стандарты, обеспечивая доступность, справедливость и технологичность юридических услуг для эффективного реагирования на запросы населения.

Цифровизация системы юстиции — стратегически важный шаг на пути к построению эффективного правового государства и повышению качества жизни граждан, добавил вице-министр.

#модернизация #цифровизация #юстиция #ИИ

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