Twitter изменил логотип на символ Dogecoin

Как сообщает агентство Bloomberg, с момента внесения изменений стоимость Dogecoin на криптовалютной бирже Binance выросла на 30%.
Социальная сеть Twitter заменила синюю птицу на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время неизвестно, внесено ли это изменение на постоянной основе. В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также на странице владельца соцсети Илона Маска нет комментария по этому вопросу.
Как сообщает агентство Bloomberg, с момента внесения изменений стоимость Dogecoin на криптовалютной бирже Binance выросла на 30%.
Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в Twitter. Так, в начале апреля 2021 года он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что его компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.
В январе 2022 года другая компания Маска - Tesla - объявила о приеме Dogecoin в качестве оплаты за некоторые выпускаемые ею товары.
В сентябре 2022 года группа инвесторов обвинила Маска и ряд его партнеров в намеренном завышении цены криптовалюты Dogecoin на 36 тыс. процентов в течение двух лет, напомнило информагентство.