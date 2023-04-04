Twitter изменил логотип на символ Dogecoin

Как сообщает агентство Bloomberg, с момента внесения изменений стоимость Dogecoin на криптовалютной бирже Binance выросла на 30%.

Фото: AP / Richard Drew

Социальная сеть Twitter заменила синюю птицу на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время неизвестно, внесено ли это изменение на постоянной основе. В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также на странице владельца соцсети Илона Маска нет комментария по этому вопросу.

Как сообщает агентство Bloomberg, с момента внесения изменений стоимость Dogecoin на криптовалютной бирже Binance выросла на 30%.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в Twitter. Так, в начале апреля 2021 года он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что его компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой.

В январе 2022 года другая компания Маска - Tesla - объявила о приеме Dogecoin в качестве оплаты за некоторые выпускаемые ею товары.

В сентябре 2022 года группа инвесторов обвинила Маска и ряд его партнеров в намеренном завышении цены криптовалюты Dogecoin на 36 тыс. процентов в течение двух лет, напомнило информагентство.