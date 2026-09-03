Число жертв селя в Непале превысило 1200 человек

Происшествия,Китай,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

По последним данным погибло 1252 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Ранее стало известно, что Непал будет добиваться "климатической компенсации" от США, Китая и Индии за нанесенный горной республике природной катастрофой ущерб.

Указанные страны являются главными производителями способствующих глобальному потеплению парниковых газов, а требуемую Непалом финансовую компенсацию следует считать не "благотворительностью", а "юридической и моральной ответственностью", как заявил непальский министр иностранных дел Шисир Кханал.

Напомним, 26 августа в Непале обрушился ледник, который временно заблокировал русло реки Лхенде-Кхола. Когда образовавшийся завал прорвало, вниз по течению хлынул огромный поток из воды, грязи, камней и льда. 

 

#Китай #сель #катастрофа #Непал

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