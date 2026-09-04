Три проглоченных магнита вызвали редкое осложнение у 5-летнего ребенка в Алматы

Здравоохранение

В Детской городской клинической больнице №2 Алматы успешно прооперирован 5-летний ребенок с редким и опасным осложнением после проглатывания трех магнитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Магниты длительное время находились в желудочно-кишечном тракте. В результате сильного магнитного притяжения через стенки органов один магнит, находившийся в желудке, и два магнита в тонкой кишке притянулись друг к другу.

Во время операции хирурги выявили крайне редкое осложнение - между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение (магнитная фистула). Постоянное давление привело к пролежню и повреждению тканей.

Как рассказал оперировавший хирург, заместитель директора ДГКБ №2 Алматы Марат Каптагаев, операцию начали лапароскопически, однако после выявления характера повреждения для безопасности ребенка хирурги перешли к открытому вмешательству.

«Фистула была устранена, все три магнита удалены, поврежденные участки тканей иссечены и ушиты.
Брюшная полость была санирована и дренирована. Операция завершилась успешно. После проведенного лечения состояние ребенка улучшилось. На момент выписки он чувствовал себя удовлетворительно, послеоперационные раны были без признаков воспаления», - в частности отметил хирург.

Директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров отметил, что данный клинический случай еще раз показывает, насколько могут быть опасными небольшие магнитные игрушки для детей.

«При проглатывании нескольких магнитов они способны притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта, вызывая пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит. Поэтому призываем родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые и жизнеугрожающие осложнения»,- резюмировал Рабандияров.

#здравоохранение #ребенок #осложнения #магниты

Популярное

Все
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Главный герой – купец и меценат
Интерес к тазы – вовсе не мода
Раскрывая тайны степной цивилизации
Аллея разбитых надежд
Партитура длиною в жизнь
Кадры для ИИ-индустрии
Сделать Улытау точкой притяжения
Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию
Синтез истории, культуры и современного права
Книга как исповедь
Музаффару помогли друзья
Уметь находить общий язык
На краю региона – в центре перемен
К качеству уголовной политики – через качество законопроектной работы
Знать законы со школьной скамьи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бозумбаева К. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Косанова Д. Ж.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Мадиева Ж. Х.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Койшыбаева Г. Т.
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа
Эпох материальные свидетельства
Пора в поход!
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая
На все сто!
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Минздрав: в поликлиниках сохранятся педиатрические участки
Электронная система контроля лекарственных средств
На eGov запустили сервис уведомлений об экстренной госпитал…
400 тысяч неактуальных карт пациентов выявили в медицинских…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]