Тюремные сроки получили работники образования, присвоившие 200 млн тенге бюджетных средств

В преступном сговоре участвовало 9 человек
Жанакорганским районным судом Кызылординской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в отделе образования Жанакорганского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК
Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой области.
В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.
«Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью. Следует отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых «мертвых душ», - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.
Ущерб частично возмещен.
Приговор не вступил в законную силу.