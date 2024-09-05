Тюремные сроки получили работники образования, присвоившие 200 млн тенге бюджетных средств

Образование , Суд
115
Венера Баталова
корреспондент

В преступном сговоре участвовало 9 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жанакорганским районным судом Кызылординской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в отделе образования Жанакорганского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК

Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой области.

В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.

«Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью. Следует отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых «мертвых душ», - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Ущерб частично возмещен.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #Образование #наказание #преступный сговор

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Гордость края и всей страны
Когда отходы пускают в дело
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…
Суета вокруг дивана
Прогресс немыслим без закона и порядка
Поставлены конкретные задачи для АПК
Практическая реализация концепции «слышащего государства»
Важность инициатив Президента отметили ученые
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС
Особый путь развития Китая
Собери мусор – получи приз
Обсуждается реформирование МФСА
Слезть с «иглы субсидий»
ТЮЗ открывает новый сезон
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Убийство подростка в Актюбинской области: уволен директор ш…
Казахстанцы смогут высказать замечания по школьным учебникам
Главу аппарата акима осудили в Шымкенте
Дело Мухамедиулы: выявлены новые объекты, подлежащие возвра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]