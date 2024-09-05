Тюремные сроки получили работники образования, присвоившие 200 млн тенге бюджетных средств

В преступном сговоре участвовало 9 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жанакорганским районным судом Кызылординской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в отделе образования Жанакорганского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК

Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой области.

В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.

«Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью. Следует отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых «мертвых душ», - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Ущерб частично возмещен.

Приговор не вступил в законную силу.