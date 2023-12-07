У «барсов» закончился запал

После двух побед кряду – причем во многом неожиданных – столичный «Барыс» в Омске «получил подножку» от местного «Авангарда» в очередном матче регулярного чемпионата международной Континентальной хоккейной лиги.

Омские «ястребы» разгромили нашу команду со счетом 5:1. В первом перио­де россияне забросили две шайбы: на 3-й минуте отличился Иван Игумнов, а на 13-й – Александр Филатьев. Во втором периоде на 25-й минуте игрок сборной Казахстана Евгений Рымарев забил ответный гол. В третьей двадцатиминутке хозяева забросили еще три шайбы усилиями Дамира Шарипзянова (42-я минута), Ивана Николишина (52-я) и Семена Чистякова (55-я).

В эти же дни завершился очередной тур Открытого чемпионата Казахстана, где лидерство оспаривают две команды, набравшие наибольшее количество очков, – кокшетауский «Арлан» и ташкентский «Хумо».

«Волки» из Акмолинской облас­ти принимали на своей площадке «Актобе» и, уступив в первой встрече со счетом 2:3, во второй взяли более чем убедительный реванш, победив со счетом 4:1.

Узбекский «Хумо» вполне мог обойти «Арлан», если бы одержал две домашние победы. А помешал это сделать ташкентцам рудненский «Горняк». В первом поединке казахстанская команда уступила со счетом 3:5, но во втором собралась и нанесла поражение одному из лидеров первенства со счетом 4:2.

В остальных поединках зафиксированы следующие результаты: «Торпедо» в Усть-Каменогорске принимал карагандинскую «Сарыарку» и, уступив в стартовой игре со счетом 2:4, во второй добился более чем убедительной победы – 5:0; столичный «Номад» играл в крупнейшем городе Казахстана, где вначале проиграл в овертайме «Алматы» со счетом 4:5, но потом выиграл – 4:1; в Петропавловске местный «Кулагер» дважды сыграл с атырауским «Бейбарысом» и дважды проиграл – 1:2 и 2:4.