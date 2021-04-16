У семи нянек дитя без глазу

Заехала я в магазин забрать заказ. Место знакомое, бывала не раз, знаю, что с парковочными местами там непросто. Вот и в этот раз вдоль проезда все занято. Решила проехать прямо ко входу – авось повезет.

Повезло. Поставив авто аккурат под камерами одной из многоэтажек, через 10 минут я уже уехала домой. У нас во дворе со стоянкой тоже напряженка (а где не так?), но мне опять повезло – место под камерами оказалось свободным. Мои старания попасть в объектив камер видеонаблюдения – не какой-то синдром навязчивого поведения, а банальная предусмотрительность. Которая, к сожалению, не уберегла меня от проблем.

…То, что у моей машины буквально вспорот правый бок, я заметила лишь на следующий день уже в городе. Заднюю дверь как будто кто-то рычагом пытался отогнуть: краска слезла, металл выгнулся, да так, что вся задняя дверь скрипела. Передняя тоже была вмята сплошной полосой. В первую минуту я ничего лучше не придумала, как заплакать от обиды: незнакомый злой человек сделал мне плохо и сбежал, вмес­то извинений оставив покореженный кузов новой машины и необходимость решать эту проб­лему самостоятельно.

Сумму ремонта озвучил муж, отправивший фотографии автомастерам, – 150 тыс. тенге, что вызвало у меня новый приступ грусти. Правда, оставалась надеж­да на страховщиков: машина из салона, сумма кредита застрахована, возможно, выплата покроет хотя бы часть. Но надеж­ды пошли прахом: в страховой компании поразили – 12 тыс. тенге, уж простите, таковы условия договора. Пробежав глазами список документов, которые нужно собрать для получения выплаты, я махнула рукой на подобную щедрость – больше потрачу на ксерокс.

А вот заявление в полицию написала. И к участковому обратилась, чему он был откровенно не рад и попытался «спихнуть» меня коллеге из соседнего участка. Но я настояла: живу я, уважаемый, в зоне вашей ответственности. Предположив, что машину ударили в нашем же дворе, полицейский предложил посмотреть камеры – вдруг повредили ночью? Посмотрели – нет, однозначно возле магазина. Я даже воспряла духом: место ДТП точно известно, а там же камеры, надо просто самой пойти в КСК и попросить их посмотреть!

Но не тут-то было: в КСК мне без сантиментов заявили, что моя машина – мои проблемы, а видео доступно лишь для жильцов дома. Хотите – звоните местному участковому, пусть он сам разбирается, а проводить самостоятельные расследования право мне никто не давал.

Вера в людей пошатнулась у меня еще раз: ведь это так просто – показать запись, я знаю время ДТП – от удара включился видео­регистратор. Зачем же терять время? Тем более что со стороны полиции тишина, а в тамошнюю канцелярию дозвониться невозможно – я висела на трубке часами. Участковому все-таки позвонила, попросила помощи. И услышала: ждите, когда ответят в департаменте полиции, я пока не буду вмешиваться. Да как же так, хотелось крикнуть, время же идет, запись с видеокамер просто исчезнет по сроку давности! В конце концов, где же та самая сервисная модель полиции, согласно которой стражи порядка готовы прийти на помощь в любой ситуации? К слову, писала я участковому еще раз, так же с просьбой посмотреть записи вместе. Но больше он мне не ответил.

Из полиции же мне позвонили лишь спустя 3 недели после подачи заявления. С сотрудником ДПС (кстати, очень отзывчивым) мы съездили на место происшествия, я позировала для фото, еще раз написала заявление… Надежда найти виновника гибели моих нервных клеток появилась вновь. Но теперь предстояло дождаться ответа от следователя.

Дождаться-то я дождалась, только вот тут же и услышала: почему вы, пострадавшая, так долго тянули с подачей заявления? Я рот раскрыла от удивления: я тянула? Я обратилась в полицию ровно месяц назад! Это мне впору спрашивать, почему так все затянулось и когда все это кончится.

Впрочем, завершилось все и впрямь быстро, только вот нехорошо. Человека, повредившего мою машину, так и не нашли: из трех камер, висящих на торце дома, неисправной оказалась именно та, которая «смотрела» на мою машину. А у соседней не хватило охвата буквально на метр. Мои предположения вычислить по времени, кто именно в этот момент проезжал мимо и мог быть потенциальным вредителем, следователь резонно отмел: невозможно привлечь кого-то к ответственности, основываясь на догадках и предположениях. Да и вряд ли спустя месяц этот кто-то будет ездить на машине, на которой остались следы ДТП – зачем рис­ковать?

Сейчас, спустя два месяца, мне по-прежнему жалко затраченных усилий, денег и времени. Хотя что касается денег, я всегда уповаю на присказку: «Спасибо, Господи, что взял деньгами». Гораздо обиднее другое – ты не защищен ни от чужой подлости, ни от равнодушия людей. Не защищены мы, как оказалось, и технически: наличие гроздьев камер по всему городу – отнюдь не гарантия безопасности и справедливости.