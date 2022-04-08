Несмотря на ужесточение законодательства, скотокрадство остается одной из главных криминальных проблем Жетысу.

С наступлением теплых весенних дней семиреченские барымтачи вновь принялись за свой нелегальный промысел: регулярно в полицейских сводках фигурируют факты кражи скота. Впрочем, сезонности скотокрадство не знает – зимой и летом, осенью и весной преступники угоняют животных, иногда целыми стадами.

Так, в конце марта в Аксуском районе Алматинской области оперативники задержали троих мужчин, похитивших более 50 (!) лошадей у одного из местных фермеров. С заявлением о краже владелец крестьянского хозяйства обратился в полицию в феврале.

Как сообщила пресс-служба областного департамента полиции, табун угнали частями в два этапа. Ущерб, нанесенный животноводу, оценивается в 40 млн тенге. В ходе расследования удалось разыс­кать и вернуть хозяину 33 лошади. Подозреваемые помещены под стражу, их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как выяснилось, двое участников группы ранее уже привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. Тем не менее они вновь вышли на преступную тропу. Соблазн-то велик: за считаные дни можно «заработать» десятки миллионов тенге. Но теперь этой троице, а также их «коллеге», укравшему 24 лошади в соседнем Саркандском районе, за деяние, совершенное в особо крупном размере, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфис­кацией имущества.

Еще двух скотокрадов задержали с поличным на рынке Талдыкоргана в одном из мясных павильонов. Эти ушлые ребята уже успели разделать лошадь и пытались продать мясо по дешевке базарным торговцам. Тут и нагрянули сотрудники уголовного розыска, до этого несколько дней проводившие оперативно-розыскные мероприятия по заявлению хозяина животного.

По информации следователя Коксуского районного отдела полиции Арнура Жанибекова, задержанными оказались жители села Балпык Би, которые уже дали признательные показания. Их привлекают к уголовной ответственности по статье 188-1, часть 3, пункт 2 «Скотокрадство, совершенное с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, скотного двора, загона или иного хранилища». Наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стражи порядка часто сетуют, что кражи скота – одно из тяжелых для расследования преступлений. Бывает, что месяцами и даже годами их не могут раскрыть. Но иногда случаются исключения из этого правила.

Так, полицейские Каратальского района недавно задержали мужчину, укравшего еще летом прошлого года двух лошадей в селе Киши Тобе. Подозреваемый вначале долго отпирался, но после предъявления неопровержимых доказательств признался в совершении кражи. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В эти же дни в Ескельдинском районе следователи изобличили вора-рецидивиста, совершившего ряд краж с ноября прошлого года. Причем он не только дал признательные показания, но и показал в ходе следственного эксперимента, как и где похищал животных.

В ходе очередной отработки ОПМ «Скотокрад», проведенной в марте текущего года, полицейские проверили ряд убойных цехов, скотных рынков, мясных павильо­нов. Как правило, в этих местах можно выявить факты продажи похищенных животных.

Кроме того, был усилен конт­роль над перевозчиками мясной продукции, и что немаловажно, подверглись наказанию хозяева коров, овец и лошадей, оставленных без присмотра в местах вольного выпаса. К примеру, только в одном Коксуском районе оштра­фовали 35 человек по статье 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных».

Вместе с тем в связи с непрек­ращающимися случаями кражи скота сотрудники управления криминальной полиции Алматинской области вновь призывают сельчан не оставлять живность без присмот­ра, оборудовать загоны и сараи средствами защиты. По их словам, большое значение в профилактике скотокрадства и улучшении криминальной ситуации имеет применение GPS-датчиков. Эти смарт-ошейники помогают быст­ро найти пропавших животных. Кроме того, в случае кражи нужно немедленно обратиться в полицию, потому как преступление легче раскрыть по горячим следам.

В ходе недавно прошедшей отчетной встречи с населением начальник департамента полиции Алматинской области генерал-майор Арыстангани Заппаров сооб­щил, что на долю краж чужого имущества приходится поч­ти половина регистрируемых в регионе преступлений. Особое внимание в докладе было уделено скотокрадству. Несмотря на ужес­точение наказания, оперативная обстановка остается напряженной. Стражи порядка провели анализ, соглас­но которому разработали ряд рекомендаций для фермеров-животноводов и владельцев личных подсобных хозяйств.

По их мнению, все имеющееся поголовье необходимо поставить на учет в сельских округах, провес­ти клеймение и таврирование стада. Кроме того, следует отдавать животных под присмотр чабанов, в организованные табуны. Ведь на самом деле лучше оплатить услуги профессиональных скотников и пастухов, чем потерять дорогостоящее имущество.

Главный совет полицейских сельчанам – не допускать бесхозного выпаса скота, поскольку животное, одиноко пасущееся в поле или лесопосадке, является легкой добычей преступников. Меры по повышению ответственности хозяев за сохранность стада позволят улучшить профилактику скотокрадства.