Закон и Порядок
Сертификаты обещают продлить
Любовь Доброта

Жители Шымкента и Туркестанской области не могут воспользоваться сертификатами за сданные в утиль автомобили.

На протяжении нескольких месяцев автолюбители и фермеры, сдавшие в утиль легковые автомобили и сельскохозяйственную технику, не могут воспользоваться полагающимися им выплатами. Люди устали ходить по замкнутому кругу и слышать в ответ неизменную просьбу набраться терпения и подождать.

– Сколько можно ждать? – возмущается житель Туркестанской области Бахтияр Исаев. – Среди нас есть такие, кто сертификаты получил еще до нового года. Суммы немаленькие – от 500 тысяч до нескольких миллионов тенге. Эту сумму должны учитывать автосалоны при покупке нового автомобиля, но там нас просто игнорируют. А цена машин между тем постоянно растет. Та, которую можно было еще совсем недавно купить за восемь с половиной миллионов, уже десять с половиной стоит.

Бахтияр Исаев – фермер, занимается выращиванием хлопчатника в Мактааральском районе. Чтобы повысить эффективность своих 10 га земель, в прошлом году решил обновить машинно-тракторный парк. Провел в хозяйстве ревизию и решил сдать в «Оператор РОП» отработавшие свое комбайны и тракторы. Взамен получил полтора десятка скидочных сертификатов на общую сумму около 30 млн тенге. Теперь хватается за голову: нечем пахать и сеять, ведь новую технику так и не купил.

В утиль свой трактор отправил еще один житель Туркес­танской области Шакиржан Юлдашев. Таких, как Бахтияр Исаев и Шакиржан Юлдашев, в Туркестанской области и Шымкенте, утверждают автолюбители, порядка 400 человек. Они уже даже подсчитали, что якобы на руках у них сертификатов в общей сложности примерно на 800 млн тенге.

И теперь все свободное от работы время они пытаются дозвониться в АО «Жасыл даму» – новому оператору по утильсбору – в надежде услышать долгожданную весть о том, что сертификаты имеют законную силу и их уже принимают в автосалонах. Люди говорят: там сначала обнадежили, пообещав решить вопрос максимально быст­ро, а теперь ничего вразумительного не говорят или вовсе не поднимают трубку.

Расстроенные владельцы сертификатов в одиночку и группами собираются возле площадки утильсбора, рассматривая спрессованную на переработку технику. Масла в огонь подливает и тот факт, что скидочные сертификаты имеют ограниченный срок действия. Ими можно воспользоваться только на протяжении одного года. У некоторых поджимают сроки, и автолюбители не без оснований переживают, что не смогут получить причитающуюся им скидку.

Покой и сон потеряла еще одна категория автолюбителей. Это те, кто снял с государственного учета свои транспортные средства, чтобы сдать их в утиль и получить сертификат, но до конца завершить операцию не успели. Сняв автомобили с учета, управлять ими хозяева уже не могут. Автолюбители утверж­дают, что счет таких граждан идет на тысячи.

Сбои в работе программы скидочных сертификатов начались, когда компанией «Оператор РОП» заинтересовались правоохранительные органы. Тогда-то и приостановили все денежные операции, не объяснив людям, когда они возобновятся снова и что делать тем, у кого истекает срок действия сертификатов.

– Да, в регионах действительно возникла проблема с реализацией программы скидочных сертификатов, – признает руководитель отдела АО «Жасыл даму» Талгат Маханов. – Идет расследование в отношении «Оператора РОП». Акционерное общество «Жасыл даму» ищет выход из создавшейся ситуации. Но совершенно определенно могу сказать, что тем, у кого истекает срок действия сертификатов, не стоит беспокоиться. Они будут продлены.

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