Закон и Порядок
Мыльные пузыри
Левкович Елена
корреспондент

Финансовые пирамиды – головная боль не только прогоревших вкладчиков, но и уполномоченных органов.

Об особенностях функционирования финпирамид рассказал Орын Турлыбаев, следователь по особо важным делам Агентства РК по финансовому мониторингу на площадке единого медиапортала о финансовой грамотности – проекта Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

– Противодействие финансовым пирамидам – одно из приоритетных направлений в работе уполномоченных органов по поручению Главы государства. Сущность любой финансовой пирамиды заключается в привлечении максимального количества денег под обещания получения вкладчиками сверхбыстрой прибыли. При этом с целью увеличения числа вкладчиков на начальном этапе определенные вознаграждения действительно выплачиваются – за счет денег новых вкладчиков. Мыльный пузырь лопается, когда в определенный момент привлечение новых средств становится невозможным, – вкратце изложил суть финпирамид Орын Турлыбаев.

К сожалению, в Сети очень много замаскированной рекламы подобных финансовых структур. Организаторы финансовых пирамид используют клише – высокий и быстрый доход, на что и клюют доверчивые пользователи. Дабы оградить себя от мошенников, каждому из нас необходимо брать личную ответственность за принимаемые им финансовые решения и помнить, что ни один инвестиционный проект не может дать сверхбыструю отдачу, предупреждают эксперты. Для этого необходимо повышать свою финансовую грамотность, благо в тех же социальных сетях много контента на эту тему.

– Точечных признаков финансовых пирамид не так много.
Во-первых, это агрессивная реклама, во-вторых – отсутствие четкого определения вида деятельности организации или проекта, которые предлагают «выгодно вложить» ваши деньги. Третий признак: наличие вступительного взноса на, к примеру, оформление, обучение, покупку акций, сертификаты. Еще один признак – вклады принимаются наличными или денежными переводами на банковскую карту без выдачи квитанции или кассового ордера, – объясняет Орын Турлыбаев.

Признаками также являются вознаграждение, выдаваемое за привлечение новых клиентов, плюс обещание высоких дивидендов за короткий срок. Столкнулись с подобным – постарайтесь проинформировать Агентство по регулированию и развитию финансового рынка или МВД. Блокировкой подобного контента занимается Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по запросу уполномоченных органов.

Куда обращаться жертвам финансовых пирамид? В правоохранительные органы. Уголовно-процессуальным кодексом регламентируется, что преступления, предусмотренные статьей 217 УК РК (ответственность за соз­дание и участие в финансовой пирамиде), относятся к компетенции органов внутренних дел и службы экономических расследований. Также можно обратиться на номер 8 (727) 237-1000 – это контакт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным ведомства, в прошлом году в производстве находилось 40 уголовных дел в отношении 22 финпирамид. Окончено расследование по 21 делу, в отношении 13 лиц, создавших 10 финпирамид. По оконченным делам 9 человек получили реальные сроки лишения свободы. За I квартал текущего года в производстве находилось 63 уголовных дела в отношении 18 финпирамид. В отношении двух организаторов финпирамиды В2В Jewelry дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам руководства и участия в транснациональной организованной группе. Иностранными гражданами в эту структуру было привлечено 11,3 млрд тенге от 10 200 вкладчиков. Кроме того, в 2022 году начато 15 досудебных расследований в отношении 5 финпирамид, которые уже успели привлечь 1 млрд 200 млн тенге.

В расследовании используются возможности финансовой разведки, современные информационные технологии позволяют отследить транзакции, устанавливают банковские операции за рубежом. Территориальными подразделениями агентства за этот период окончено 30% дел. Проводится колоссальная работа по возмещению ущерба. Однако следует помнить, что законодательство не позволяет возместить пострадавшим неполученный доход, хотя жертвы мошенников требуют возместить не только вложенные средства, но и упущенную выгоду.

При этом, отмечают эксперты, не стоит путать финансовые пирамиды и, к примеру, сетевые компании, которые взамен вложенных средств предоставляют какой-то товар или услугу. Как не стоит подозревать в мошенничест­ве и любой потребительский кооператив: их дея­тельность регламентируется законом, и все решения принимаются совместно в ходе собраний.

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