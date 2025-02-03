Учредить День казахских пород собак предложило Минэкологии

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале Открытые НПА для обсуждения до 17 февраля

Фото: Qazpatent

Учреждение Дня казахских пород собак может стать важным шагом в укреплении интереса к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. Такое мнение озвучили в Минэкологии, передает Kazpravda.kz

Предполагается проведение мероприятий, посвящённых этому дню для привлечения внимания туристов, интересующихся этнографией и культурой Казахстана.

Кроме того, ожидается, что развитие кинологии и смежных отраслей откроет новые возможности для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений, что поспособствует экономическому росту и социальной стабильности.

Также, по мнению разработчиков идеи, утверждение праздника создаст больше возможностей для заводчиков, кинологических организаций и любителей казахских пород для обмена опытом, участия в выставках, соревнованиях и других мероприятиях.

Напомним, в начале года в Казахстане была запатентована «казахская тазы».

