Qazpatent запатентовал «казахскую Тазы»

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Собаки этой породы отличаются высокими показателями

Фото: Qazpatent

Патентообладателями «Казахской тазы» является Республиканская Ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Қансонар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный институт интеллектуальной собственности Qazpatent

Общественное объединение «Кансонар» официально было зарегистрировано в 2013 году. «Кансонар» ответственен за сохранение и приумножение и привлечение интереса общественности к национальным породам собак Казахская тазы и тобет.

Впервые в региональных питомниках республики создана новая порода собак «Казахская тазы», хорошо приспособленных к суровым местным природно-климатическим условиям для сохранения и распространения культурного наследия и самобытности, национальных охотничьих традиций и приемов, выработанных предыдущими поколениями народов Республики Казахстан.

В связи с подготовкой к апробации с институтом генетики проведены научные работы по исследованию в 2021-2023 годы, объектом исследования являлись собаки породы казахская тазы. В целях оценки состояния генофонда и создания генетического профиля собак казахских тазы Ассоциацией была собрана биоинформация и генетический материал, получены параметры генетического разнообразия и разработаны их индивидуальные ДНК-профили.

В Qazpatent отметили, что патент на селекционное достижение выдается при наличии критериев новизны, отличимости, однородности и стабильности. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включенных в описание породы.

«Патент на селекционное достижение был выдан на основании заключения госкомиссии МСХ РК, решение по которому было принято согласно методике проведения испытаний и апробаций селекционных достижений в области животноводства. Исследования выявили типологическую особенность высшей нервной деятельности (ВНД) породы собак казахской тазы. Исключительная стабильность ВНД казахских тазы выделяют ее среди всех остальных пород собак. Собаки породы «Казахская тазы» отличаются высокими показателями по курсингу (бега собак за механическим зайцем), а также по состязаниям, – пояснили в институте. 

Во всех регионах в представительствах ассоциации «Кансонар» ежегодно проводятся региональные, республиканские породные племенные смотры собак породы «Казахской тазы», на основании которых выдаются заключения экспертов о соответствии экспонируемых собак согласно их стандарту. Они хорошо приспособлены к любым климатическим условиям содержания, при комиссионной оценке бонитировке оцениваются кобели –120, особи женского пола – не менее 100 баллов.

#собаки #тазы #патент #порода

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