Угонщик "припарковался" на спецтехнике в памятник в Костанайской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Водителя, который на угнанном грузовике врезался в памятник, привлекут к уголовной и административной ответственности в городе Житикаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Костанайской области.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

25 августа в Житикаре 37-летний житель Аулиекольского района с территории одного из предприятий угнал грузовую автомашину «Урал».

Поездка угонщика закончилась, когда он столкнулся с бордюрным ограждением центрального кольца и памятником «Слава труду» по улице Ш. Уалиханова.

Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Также возбуждено административное производство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Нарушитель задержан в административном порядке.

 

 

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