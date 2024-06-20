Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отметил сенатор Андрей Лукин, соглашение регулирует вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска.

Кроме того, соглашением регламентируются нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий Казахстана и Китая.

Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая.

Вместе с тем, в соответствии с соглашением, двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках.