Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая

Международное сотрудничество, Сенат, Транспорт
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: КГД

Как отметил сенатор Андрей Лукин, соглашение регулирует вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска.

Кроме того, соглашением регламентируются нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий Казахстана и Китая.

Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая.

Вместе с тем, в соответствии с соглашением, двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках.

«Таким образом, китайские автоперевозчики смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению транзитного потенциала нашей страны. Ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений и позволит увеличить объемы перевозок пассажиров и грузов между нашими странами», - отметил сенатор Лукин.

#казахстан #Сенат #Китай #соглашение #грузовые перевозки

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