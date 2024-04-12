«Ура-патриотизм здесь не уместен»: президент пригласил ученых вернуться в Казахстан

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

В ходе заседания Национального совета по науке и технологиям президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня на заседании прозвучало мнение о том, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах. Он поддержал это предложение и пригласил наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане.

«Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах. В то же время такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы. Высокообразованные люди, востребованные ученые часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта», — отметил  глава государства.

По его словам, приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт.

«Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. В целом, убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #наука #ученые #Акорда #патриотизм

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