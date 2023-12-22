Успех молодежки и шайба Кудрявцева

В Будапеште завершилось первенство планеты среди молодежи в Первом дивизионе группы А, где была разыграна единственная путевка в мировую элиту хоккея, а также право выступить в следую­щем году на чемпионате мира в Канаде.

В последнем поединке, уже ничего не решавшем для нас, мы выиграли первенство за тур до окончания турнира – встретились с национальной командой Австрии и в расслабленном режиме устроили нас­тоящее ледовое шоу. Основное время поединка закончилось со счетом 6:6, а в серии буллитов успех отпраздновали авст­рийцы, которые хоть как-то скрасили свое не совсем удачное выступление на хоккейном мундиале.

Первыми шайбу в этой игре забросили европейцы, у которых на 2-й минуте отличился Лука Эрне. На 5-й минуте наш Александр Ким восстановил равновесие, а на 11-й Якоб Липпич вновь вывел сборную Австрии вперед. На 14-й минуте Семен Симонов вновь сделал счет равным, но первый период так и остался за австрийцами, так как на 19-й минуте Лука Эрне оформил дубль и сделал счет 3:2.

Начало второй двадцатиминутки также осталось за нашими соперниками, у которых очередную шайбу забросил Томас Классек на 22-й минуте. И вот тут-то сборная Казахстана все же завелась. На 25-й минуте у нас свою вторую шайбу в игре забросил Александр Ким (кстати, потом признанный лучшим игроком матча в составе нашей дружины), на 30-й отличился Руслан Оспанов, на 38-й сборную Казахстана вывел вперед Адиль Бейсембаев, а за несколько секунд до очередного перерыва счет 6:4 в нашу пользу сделал Роман Ермак.

И все же австрийцев стоит похвалить. Они после фиаско во втором периоде вышли с другим настроем и смогли вернуть равновесие за счет голов Флориана Ланцигера на 47-й минуте и Йоханнеса Нойманна на 59-й. Основное время игры так и завершилось с феерическим счетом 6:6, далее в овертайме никто не смог отличиться, а вот по буллитам выиграла сборная Австрии, которая и записала на свой счет победу – 7:6.

Несмотря на поражение, сборная Казахстана заняла первое место в группе и вышла в топ-дивизион молодежного чемпионата мира, набрав 13 очков. Ранее наша молодежная команда поочередно обыграла Венгрию – 5:2, Данию – 3:2, Францию – 4:0 и Японию – 3:1.

Главный тренер нашей молодежки Сергей Старыгин прокомментировал прошедшую игру в интервью пресс-службе Казахстанской федерации хоккея.

– Сергей Васильевич, Вы за год вывели две сборные в элиту, в чем секрет?

– В пацанах! Они слушают, делают правильные выводы, а главное – работают.

– Как настроить на заключительный поединок команду, которая уже заняла первое место?

– Есть определенные сложности, потому что на тот же первый период мы вышли абсолютно разобранными. Потом поговорили, игроки правильно восприняли замечания. Можно было матч в основное время выиграть, моментов было много. Второй период вчистую переиграли, хороший хоккей был.

– Все складывалось не так гладко?

– Итог – мы выполнили то, что хотели. Естественно, в этом дивизионе проходных матчей не бывает. Видно, как все команды бились, все перемешалось. Матчи были тяжелые. Тем не менее мы справились, хорошие игры показали, и с каждым матчем было все интереснее.

Напомним, что следующее мировое первенство среди хоккеистов до 20 лет пройдет в Канаде с 26 декаб­ря 2024 года по 5 января

2025-го. Последний раз сборная Казахстана выступала в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира в 2020 году, причем также под руководством Сергея Старыгина. Всего же в нашей истории молодежка будет принимать участие в элите уже в четвертый раз.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2024

Дивизион 1. Группа А

М Команда И В П Г О 1 Казахстан 5 4 1 21-12 13 2 Дания 5 3 2 18-14 9 3 Франция 5 3 2 18-19 9 4 Австрия 5 3 2 22-21 8 5 Венгрия 5 1 4 13-16 4 6 Япония 5 1 4 12-22 2

Посредственный результат

А теперь несколько слов о выступлении первой национальной сборной Казахстана на Кубке Первого канала, прошедшем в российском Санкт-Петербурге.

На этот турнир наша сборная под руководством Галыма Мамбеталиева (который, напомним, недавно был снят с поста и. о. главного тренера столичного «Барыса») отправилась в несколько экс­периментальном составе, который должен был прояснить ситуацию с нашим резервом. Впрочем, и другие команды – сборная России, составленная из игроков до 25 лет, национальная команда Беларуси, а также команда, составленная из игроков Высшей хоккейной лиги России, – также выступали без своих основных звезд. В итоге Кубок Первого канала как раз и выиграли россияне, белорусы стали вторыми, мы – третьими, а вэхаэловцы – четвертыми. Казахстанцы проиграли белорусам со счетом 2:6, потом обыграли ВХЛ – 3:1 – и в завершающем поединке проиграли «России 25» со счетом 2:5. Кстати, здесь же еще и приняли участие в специальном турнире 3 х 3, где проиграли «России 25» со счетом 2:5, а Беларуси уступили по буллитам – 3:4.

Галым Мамбеталиев высказался относительно уровня хоккея на Кубке Первого канала и чемпионате мира.

– Похож ли уровень хоккея на КПК на чемпионат мира? Конечно, ведь здесь собраны достойные игроки, которые не прощают ошибок. Для ребят это хороший урок, хорошая школа. В дальнейшем они будут более уверенно себя чувствовать, знать, над чем надо работать, – констатировал Галым Мамбеталиев.

Уникальный бросок

Очередной тур национального первенства Казахстана по хоккею с шайбой точно войдет в историю этого вида спорта. Все дело в том, что в матче регулярного чемпионата кокшетауский «Арлан» на выезде уверенно обыграл карагандинскую «Сарыарку» – 4:1, а итоговый счет в матче установил голкипер гостей Сергей Кудрявцев, забросивший шайбу в пустые ворота. Он стал первым вратарем в истории чемпионата Казахстана, отметившимся взятием ворот соперника.

Кстати, кокшетауские «волки» сегодня уверенно лидируют в первенстве Казах­стана. В первом из двух поединков против карагандинских «беркутов» они также взяли верх над соперником со счетом 6:4. На сегодня у «Арлана» 63 набранных очка после 36 игр.

А вот второе место в чемпионате с 62 очками, но после 38 проведенных игр занимает единственный не казахстанский клуб, выс­тупающий в нашем первенстве, – узбекский «Хумо». В минувшем туре ташкентцы побывали с визитом в Павлодаре, где дважды нанесли поражение местному «Иртышу», разгромив его со счетом 4:1 и 9:1.

В остальных поединках чемпионата были зафиксированы следующие результаты: «Актобе» на своей площадке дваж­ды взял верх над усть-каменогорским «Торпедо» – 5:2 и 3:2; в Атырау местный «Бейбарыс» вначале обыграл гостивший у него «Алматы» со счетом 6:3, а потом уступил 1:3; петропавловский «Кулагер» сыграл на выезде с рудненским «Горняком» и был дважды сильнее, победив со счетом 5:3 и 1:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА