Успешное выступление гимнасток на чемпионате Азии в Ташкенте прокомментировала Алия Юсупова

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике. Для команды Казахстана он получился крайне успешным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: НОК РК

Помимо множества наград в активе сборной олимпийская квота, обладателем которой стала Эльжана Таниева. Еще одним героем континентального первенства стала Айбота Ертайкызы. Ей удалось завоевать сразу несколько медалей, в числе которых и золотая.

Чемпионат Азии в Ташкенте собрал 40 спортсменок из 17 стран. В индивидуальных соревнованиях нашу страну представили Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы.

Olympic.kz пишет, что Таниева в состав на квалификационный ЧА попала практически сразу же. Вторую гимнастку тренерский штаб выбирал по итогам выступлений на различных международных соревнованиях. Главный тренер команды Алия Юсупова отмечала, что отбор производился по спортивному принципу.

Претендентками на место в сборной были Айбота Ертайкызы, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова. В итоге второй гимнасткой стала именно Айбота. Спортсменка оправдала доверие: в Ташкенте она стала пятой в многоборье, а также впервые в карьере выиграла чемпионат Азии. Она взяла «золото» в упражнениях с лентой. В ее активе также второе место в упражнениях с мячом и третье - в упражнениях с обручем.

«Я очень рада, что наша работа с моим тренером окупилась и впервые на чемпионате Азии я получила медаль в одиночном соревновании. Я не думала, что стану чемпионкой в упражнении с лентой. Это была неожиданная победа. Мое первое «золото», выигранное на таком крупном соревновании. Спасибо всем за поддержку. Ближайшие планы пока неизвестны. Посоветуемся с моим тренером и будем готовиться к следующим соревнованиям», - сказала Айбота.

Алия Юсупова подчеркнула, что довольна выступлением спортсменки.

«Айбота Ертайкызы хорошо выступила и стала чемпионкой Азии в упражнениях с лентой. Это очень радостный для нас момент. Потому что я считаю, что наша работа дает свои плоды, с учетом того, что наши спортсменки показывают себя на международном уровне. Мы, тренеры, работаем над этим, отдаем всех себя, чтобы наши гимнастки поднялись на вершину. Вы знаете, что я выбирала спортсменку, которая будет участвовать в чемпионате Азии, из трех девушек. Отбор основывался на их результатах. Я объяснила как гимнасткам, так и личным тренерам, что тот, кто преуспеет, поедет на чемпионат Азии в Ташкенте. И мы сделали правильный выбор. Айбота выиграла ЧА, отметилась еще двумя медалями»,- озвучила Юсупова.

Также главный тренер прокомментировала победу Эльжаны Таниевой. Казахстанка завоевала квоту на ОИ-2024 на последнем отборочном турнире. Очевидно, что психологически это было нелегко ни спортсменке, ни тренерам команды. И во многом из-за неудачи на чемпионате мира в Испании. Поэтому факт того, что ошибаться в Ташкенте было нельзя, давил на Таниеву.

«Чемпионат Азии закончился, и я получила долгожданную олимпийскую путевку. Вместе со своим тренером Алией Максутовной мы спокойно готовились к этому соревнованию. Старались где-то усложнять программу, где-то менять и регулировать элементы. Мы долго работали. Рада, что все прошло успешно, без ошибок выполнила все четыре программы многоборья. «Золото» в многоборье я тоже завоевала, однако не думала, что так будет. Я все еще не могу поверить, что мы достигли долгожданной цели. Полгода после чемпионата мира были морально непростыми. После того, как вопрос путевки не был решен, у меня на душе был тяжелый груз. Теперь же все получилось»,- отметила Таниева.

По итогам многоборья на чемпионате Азии в Ташкенте Эльжана Таниева набрала 133.40 балла. Она вышла в финал во всех упражнениях, завоевав золотую медаль в упражнении с обручем и «бронзу» в упражнении с мячом. Добавим, что Казахстан стал вторым в командном зачете.

Наш результат в групповых соревнованиях тоже вызывает положительные эмоции. Девушки, тренирующиеся под руководством российского специалиста Инны Быстровой, завоевали бронзовую медаль в многоборье. Кроме того, они вошли в тройку лучших в упражнениях с пятью обручами. Да, пока отобраться на ОИ не удалось, однако результаты при Инне Быстровой растут.

«У нас были низкие показатели в групповых соревнованиях. На мировых соревнованиях не отличались. Поэтому я решила, что нужно пригласить в сборную очень квалифицированного специалиста, россиянку Инну Быстрову. Она не только тренирует команду, но и делится опытом с нашими тренерами. После этого, очевидно, повысится уровень и казахстанских специалистов. Быстрова тренировала сборную Японии, которая вошла в пятерку лучших на Олимпиаде в Рио. Уже два года наша команда тренируется с ней. Конечно, два года - это очень мало времени, чтобы добиться результатов в художественной гимнастике. Тем не менее, наше развитие в групповых тренировках заметно. Сформировался фундамент команды. Несмотря на то, что мы не претендовали на олимпийскую путевку, мы значительно повысили свой уровень», - сказала Юсупова.

Добавим, что также Казахстан в групповом многоборье завоевал «бронзу». Страну представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.

Параллельно с отборочным чемпионатом Азии в Ташкенте прошло первенство континента среди юниорок. И наша команда выступила достаточно успешно.

Казахстанки стали чемпионками в командном многоборье, заняли второе место в финале упражнений с пятью обручами и пятью булавами. В одиночном разряде отличились Акмарал Ерекешева и Дария Кушербаева. Ерекешева стала чемпионкой Азии в упражнении с лентой, завоевала серебряную медаль в упражнении с мячом и стала третьей в упражнениях с булавами. Кушербаева отметилась «бронзой» в упражнении с обручем. Алия Юсупова высоко оценила успех юношеской команды.