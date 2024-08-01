Утверждена инвестпрограмма Астаны

Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Совета по привлечению инвестиций под председательством вице-премьера Романа Скляра утвердили Инвестиционную программу столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК

Программа стала продолжением одобренного 17 мая механизма Инвестиционной программы регионов, который предполагает переход на модель «заказа» на инвестиции. Астана была выбрана пилотным регионом для внедрения этой модели.

В ходе заседания обсуждались прогресс и перспективы реализации ряда крупных проектов. Особое внимание было уделено таким проектам, как KazAzot Prime и QAZAQ KALIUM LTD, направленным на производство аммиака, карбамида и калийных удобрений. Эти проекты играют ключевую роль в обеспечении аграрного сектора необходимыми удобрениями и способствуют экономическому развитию региона.

Отдельным пунктом повестки дня стали инвестиции в энергетический сектор, добавили в правительстве.

#Астана #программа #Правительство #инвестиции

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