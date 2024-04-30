Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА

С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

«Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации», - говорится в сообщении.

Подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.