В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
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В Мангыстауской области полицейские завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки, которая забеременела после случившегося, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции.
О преступлении стало известно случайно: несовершеннолетняя девочка вместе с матерью обратилась к врачу в областной перинатальный центр, чтобы прервать беременность.
Об этом врачи сразу же сообщили в правоохранительные органы.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался родной отец потерпевшей.