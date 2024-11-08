В Актобе создали профессиональный клуб настольного тенниса

А в следующем году планируется пригласить зарубежного тренера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz

Фото: ttfrk.kz

Цель проекта – продолжить развивать спорт высших достижений, популяризировать настольный теннис среди населения, предоставлять возможность любителям и ветеранам тренироваться в профессиональных условиях, проводить массовые турниры, повышать уровень мастерства спортсменов, участвовать в учебно-тренировочных сборах и успешно выступать в Открытом командном чемпионате Казахстана, а также на международных соревнованиях.

По информации Федерации, в клубе «Актобе» работают на данный момент два опытных тренера и тренируются восемь спортсменов.

Отмечается, что с 2025 года планируется приглашение зарубежного тренера, что значительно повысит уровень подготовки и предоставит спортсменам возможность перенять опыт у международных специалистов.