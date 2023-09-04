В чем секрет семейного счастья?

Общество
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Валентина Мелехова

География конкурса «Мерейлі отбасы» в Костанайской области расширяется, а количество его молодых участников увеличивается.

Фото организаторов

2023-й стал юбилейным для национального конкурса «Мерейлі отбасы». В нынешнем году его проводят в десятый раз. А в Костанайской области из-за пропуска во время пандемии коронавируса он состоялся в девятый раз.

– За всю историю проведения конкурса на территории Костанайской области участие в нем приняли более 800 семей. Его роль и значимость ежегодно повышаются, а география расширяется. В текущем году во время районных и городских этапов мы сумели охватить более 90% населенных пунктов области, – говорит заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев. – Отрадно, что все чаще в конкурсе принимают участие молодые семьи. Это означает, что цель – повышение статуса семьи – достигается. Если в предыдущие годы самым старшим членам семьи было около 70 лет, то в текущем году – 50–55.

Выделяется и многонациональный состав семей. В текущем году в конкурсе «Мерейлі отбасы» победителями районных и городских этапов стали семьи азербайджанцев, поляков, белорусов, чеченцев.

Первое место на областном этапе и право представлять регион на республиканском конкурсе было отдано семье Ермагамбетовых из Алтынсаринского района. Алтай и Злиха воспитали и вырастили десятерых детей. В их семье уже 19 внуков и один правнук. У каждого есть свои победы и достижения. Наследники Ермагамбетовых – призеры предметных олимпиад и спортивных мероприятий. Самая младшая дочь – Жансая – занимается восточными единоборствами. В прошлом году она взяла «бронзу» на чемпионате мира в Дубае.

– В чем секрет семейного счастья? Все просто: нужно уважать и любить друг друга, поддерживать в трудную минуту и никогда не лениться, – сказала Злиха Ермагамбетова.

В общей сложности в текущем году в конкурсе «Мерейлі отбасы» в Костанайской области приняли участие 40 семей, 20 из них стали призерами районных и городских этапов.

– Мы не ограничиваемся только торжественной частью конкурса. В дальнейшем все без исключения призеры принимают участие в работе с молодежью, мы их привлекаем к реализации проектов, направленных на продвижение семейных ценностей, снимаем про них ролики, которые транс­лируем в школах, в учреждениях здравоохранения. Наша главная задача на фоне увеличения количества разводов показать, что семья – это достаточно большой институт, в котором аккумулируются общечеловеческие ценности, имеющие влияние на построение Справедливого Казахстана и здорового гражданского общества. Через такие конкурсы мы хотим показать, что семья может быть большой и дружной, как победители наших региональных этапов, – подытожил замруководителя ГУ «Управление общественного развития акимата Костанайской области» Абылай-хан Какенов.

#конкурс #семья #победители #Мерейлі отбасы

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