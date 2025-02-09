В честь дня рождения Мукагали Макатаева на радио состоялась премьера песни на его стихи

Министерство культуры и информации РК оказало поддержку при создании музыкального произведения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В день рождения выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева в эфире казахстанских радиостанций состоялась премьера песни «Махаббатым өзімде», основанной на одном из его проникновенных стихотворений.

Музыку к произведению написал композитор Қадылбек Жағыпаров. Исполнила песню выпускница Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, актриса музыкального театра юного зрителя Мақпал Дүйсен.

Министерство культуры и информации РК оказало поддержку при создании музыкального произведения.

Премьера песни состоялась на радиостанциях «Qazaq Radiosy» и «Shalqar Radiosy».

В этом году отмечается 94-летие со дня рождения Мукагали Макатаева.