В четвертьфинале Олимпиады Назым Кызайбай сразится с колумбийкой

Назым Кызайбай, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в боксе, пробилась в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Это стало возможным после победы над Каролин де Алмейдой из Бразилии.
Кызайбай хорошо стартовала, забрав первый раунд со счетом 5:0. Выиграла она и вторую трехминутку (4:1), тем самым приблизив себя к итоговой победе.
В третьем раунде Назым также стала лучшей - 4:1. Бой она выиграла единогласным решением судей.
Таким образом, Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпиады.
В четвертьфинале Назым сразится с Лореной Валенсией из Колумбии. С ней они встречались на чемпионате мира-2022.
«На Олимпиаде не будет легких боев. Я готовилась. Все прошло так, как спланировали. Теперь впереди бой против колумбийки, которой я проиграла на чемпионате мира. Постараюсь взять реванш»,- сказала Кызайбай.
Напомним, что в 1/8 финала представительница команды Казахстана по боксу выиграла у Каролин де Алмейды из Бразилии.