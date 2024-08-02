В четвертьфинале Олимпиады Назым Кызайбай сразится с колумбийкой

Назым Кызайбай, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в боксе, пробилась в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК / Турар Казангапов

Это стало возможным после победы над Каролин де Алмейдой из Бразилии.

Кызайбай хорошо стартовала, забрав первый раунд со счетом 5:0. Выиграла она и вторую трехминутку (4:1), тем самым приблизив себя к итоговой победе.

В третьем раунде Назым также стала лучшей - 4:1. Бой она выиграла единогласным решением судей.

Таким образом, Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпиады.

В четвертьфинале Назым сразится с Лореной Валенсией из Колумбии. С ней они встречались на чемпионате мира-2022.

«На Олимпиаде не будет легких боев. Я готовилась. Все прошло так, как спланировали. Теперь впереди бой против колумбийки, которой я проиграла на чемпионате мира. Постараюсь взять реванш»,- сказала Кызайбай.

Напомним, что в 1/8 финала представительница команды Казахстана по боксу выиграла у Каролин де Алмейды из Бразилии.