В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов телерадиокорпорация Qazaqstan провела 16-часовой онлайн-марафон «Сайлау-2023»

В формате Infotainment

– На этот раз главная сложность заключалась в том, что многие активные спикеры находились в партийных списках, мы их не приглашали, это было бы нарушением законодательства. По­этому искали новых выступающих. Но и площадок стало больше – 16 дис­куссий плюс 8 дебатов, – рассказала детали председатель правления телерадиокорпорации Qazaqstan Ляззат Танысбай.

Восемнадцать ведущих, сменяя друг друга, приглашали на основную сцену спикеров и артис­тов. Затем передавали слово то модератору СЦК Маржан Бахтияр, в начале каждого часа проводившей брифинги с меж­дународными наблюдателями, представителями Генеральной прокуратуры и МВД, то журналистам, работавшим на дискуссионных площадках. Периодически внимание приковывалось к цифрам явки казахстанцев на избирательные участки.

Участники марафона могли выс­казать мнение о политической кампании с помощью экспресс-камеры, которая работала в зале. Музыкальную часть программы на радость собравшейся молодежи обеспечили Live-band «Naiza», Маржан Арапбаева, Курмаш Махан, Гульнур Оразымбетова, Мади Сыздыков и другие артисты.

Прямые включения с площадки онлайн-марафона в течение дня выходили в эфире казахстанских телеканалов. Пройдя по QR-коду, появлявшемуся на LED-дисплеях, можно было попасть на Telegram-канал, где оперативно размещались фото- и видеоматериалы и новости с марафона.

Стоит отметить, что большая часть эфира проходила на государственном языке. Так, на площадке дебатов ученые, профессоры, предприниматели, психологи, блогеры, продюсеры, писатели, экономисты отстаивали свою точку зрения исключительно на казахском.

Несмотря на то что телемарафон был приурочен к выборам, на нем поднимался самый широкий спектр вопросов. Дебатеры обсуждали темы, касающиеся развития искусственного интеллекта, детского воспитания, роста казахоязычного контента в Интернете, вопросов государственного заказа и правил издания общественно значимой литературы, развития сел, миграции, медицинского страхования... Причем зрители наглядно демонстрировали свои предпочтения одному из них, переходя на его сторону.

Спикерами площадки, которая работала в формате TEDx, стали министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, депутат Сената Ляззат Калтаева, академик Аскар Жумадилдаев, юная беркутчи Айшолпан Нургайып.

Зульфия Сулейменова в своей речи призвала казахстанцев отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды.

– Наши предки четыре раза в год переезжали, для того чтобы сохранить экосистему того места, куда они вернутся через год. Экологическая культура у нас, как кочевого общества, в крови. И когда мы говорим, что должны жить в балансе с природой, то подразумеваем: важно вернуться к своей истории и с уважением относиться к тому, что заложили наши предки, – сказала министр. – Самые большие изменения начинаются с нас самих. Например, сегодня нас всех угощают наурыз-коже в одноразовых стаканчиках, а они не перерабатываются! Каждый раз, когда мы покупаем кофе в одноразовом стаканчике, мы оказываем негативное влияние на окружающую среду. Нужно снизить потребление воды, пластиковых пакетов. Каждый должен быть способен принимать решения, которые приводят пусть даже к маленьким, но изменениям.

Агитация запрещена

Открыл онлайн-марафон брифинг заместителя министра иностранных дел Романа Василенко, который сообщил об огромном интересе к нашим выборам в мире.

– За выборами наблюдают около 800 международных наблюдателей от 12 организаций и 40 государств. В Казахстане сейчас работают более 230 иност­ранных журналистов. И уже есть большое количество комментариев, где говорится о том, что эти выборы – шаг на пути построения Нового Казахстана, – отметил он.

Начальник организационно-контрольного управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин не раз выступил в этот день. С раннего утра он сообщил о 25 нарушениях по выборам депутатов Мажилиса и 13 – по выборам в маслихаты.

– За 17 и 18 марта за нарушения выборного законодательства привлечено еще семь лиц. К примеру, в Уральске постановлением суда за проведение опроса с нарушениями требований Конституционного закона «О выборах» на собственника одного из печатных изданий наложен штраф по статье 120 Кодекса «Об административных правонарушениях». Судом в городе Туркестане один из кандидатов в депутаты Мажилиса с согласия ЦИК оштрафован по статье 113 КоАП на 25 МРП за распространение анонимных агитационных материалов, – рассказал спикер.

За аналогичные правонарушения оштрафованы граждане в СКО и Атырау. В ЗКО привлекли к ответственности госслужащего за распространение агитматериа­лов. За агитацию в день тишины привлечены жители Актобе и Караганды.

Азамат Саргазин напомнил, что в день выборов любая предвыборная агитация запрещена. Не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прог­нозов результатов выборов, иных исследований в поддержку кандидатов. Нельзя проводить такие опросы в помещении или пунктах для голосования.

– Обращения относительно вопросов проведения голосования суды и органы прокуратуры сегодня будут рассматривать незамедлительно. С начала текущей электоральной кампании в органы прокуратуры по вне­очередным выборам поступило 113 обращений. 63 заявителям даны ответы разъяснительного характера, 36 обращений переданы в уполномоченные органы, по 14 даны ответы отказного характера. По выборам депутатов маслихатов поступило 212 обращений, из которых 149 направлены в уполномоченные органы, по 51 даны разъяснения, по 12 изложенные доводы не подтвердились, – проинформировал спикер.

В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан вчера было задействовано порядка 45 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, созданы дополнительные следственно-оперативные группы для незамедлительного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов. До завоза бюллетеней все избирательные участки проверены на предмет безопасности.

Он напомнил, что сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования. Они могут пройти туда только в случае приглашения председателем комиссии.

Честно и прозрачно

Ведущие марафона старались всячески разбавить серьезный тон выступлений своих гостей. Сенатор Куаныш Айтаханов вдобавок к комментариям относительно президентских реформ заявил, что выборы всегда были большим праздником, и поздравил всех казахстанцев. А государственный и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев рассказал, что встает в пять утра, в шесть идет на прогулку и в девять – уже на работе.

– Сегодня выходной, я утром прогулялся и сделал свой выбор. Призываю всех это сделать, ведь это уникальная возможность бороться за будущее Казахстана. Мы вернули право голосовать не только за партии, но и за своих любимых кандидатов, – обратился он к молодежи.

Активно отвечали на вопросы Маржан международные наблюдатели. Заместитель генерального секретаря СВМДА Чи Фан удивилась, что, несмотря на не очень хорошую погоду в Астане, немало казахстанцев голосовали с самого утра и целыми семьями. Она считает это подтверждением высокого интереса и повышением уровня демократии в нашей стране.

– Выборы – это праздник демократии, и я вижу высокий уровень подготовки ваших выборов. На избирательных участках все проходит очень спокойно, – заявил депутат Народной рады Словакии, заместитель председателя Комитета по европейским делам Петер Кмец, добавив, что Астана – очень красивый город.

Особой любовью к Казахстану поделился депутат Главной национальной ассамблеи Турции, врач Шекер Реджеп. Модератор рассказала удивительный случай о том, как в прошлом году во время перелета из Бишкека в Стамбул у маленького гражданина нашей страны случился сердечный приступ, и Шекер Реджеп буквально спас ему жизнь.

– Казахстан очень быстро развивается и делает все возможное, чтобы провести выборы должным образом, – отметил в свою очередь депутат Парламента Великобритании Роберт Кавчински. – Я посетил много избирательных участков и был впечатлен! Мы можем многому поучиться у Казахстана в плане организации процесса. Выборы проходят честно и прозрачно. Мы видим серьезные изменения, направленные на демократизацию казахстанского общества.

Эффективны ли маслихаты?

Дискуссию на эту тему мастерски провел журналист Дмитрий Олейников.

По поручению Главы государства маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и самоуправления. Поэтому необходимо четко обозначить полномочия данных органов и кардинально пересмотреть сис­тему финансирования регионов.

Сенатор Айнур Аргынбекова, которая сама ранее была депутатом городского маслихата трех созывов, уверена, что избрание по старому пропорциональному принципу могло снизить политическую активность казахстанцев и решение персонализировать выборы очень значимо. Это повышает ответственность каждого конкретного депутата.

– Пропорциональный принцип нарушил коммуникации между населением и депутатами. Сейчас люди избирают конкретного человека и знают, с кого спрашивать. Принятое Президентом решение о том, что акимы и члены избиркомов не должны быть членами партий, также приведет к сближению, – заявила сенатор.

По словам политолога Жанар Тулиндиновой, Президент четко обозначил задачу: маслихаты должны стать реальным органом самоуправления, решать вопросы местного значения.

– Маслихаты стали карманными, в депутаты на местах выдвигались друзья акима. Отделение представительной и исполнительной власти – это и есть настоя­щее внедрение самоуправления, когда депутаты четко зависят от населения, которое получило возможность отозвать депутатский мандат. На местах идет бурная кампания, дается много обещаний, посмот­рим, как они будут исполняться, – подчерк­нула политолог. – Сегодня мы проходим школу демократии. В любом процессе есть риски, но не пройдя этап селекции гражданских активистов, мы монополизируем власть, и это тоже риски – непрозрачности принятия решений, лоббизма.

Важными с точки зрения формирования качественного состава депутатского корпуса назвала эти выборы аналитик Zertteu Research Institute Алтынай Нуркеева. Ранее выборы в большинстве своем были обезличены, мы голосовали за партии, сейчас они стали более персонализированы. И казахстанское общество готово к таким качественным преобразованиям.

– Эта открытость и публичность будет влиять на то, нас­колько ответственно кандидат будет подходить к своей работе. Наше общество после выборов будет активно вовлекаться в мониторинг реализации общест­венных обещаний кандидатов. Депутаты маслихатов – это те, кто формирует программы развития регионов, принимает бюджеты, а бюджет – отражение госполитики на местах. От того, на какие приоритеты будет направляться бюджет, зависит благосос­тояние казахстанцев, – считает Алтынай Нуркеева.

Возможность самовыдвижения гарантированно усиливает конкуренцию, уверен политолог Аман Мамбетали. Исключается возможность создания карманных маслихатов, потому что у узкого круга людей пропадают инструменты влияния на этот орган. Зато у населения появился инструмент отозвать мандат депутата, и это заставит народных избранников давать обратную связь.

О «хлебе насущном»

и не только

Еще одна дискуссия развернулась вокруг такой важной темы, как продовольственная безопас­ность. Модератор Мадина Алмолдина сообщила, что, согласно последнему рейтингу Global Food Security Index, в рамках которого оцениваются финансовая доступность, качество и безопасность продукции, Казахстан поднялся с 41-го на 32-е место из 113 государств, обойдя Россию, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. Сельское хозяйство становится наиважнейшим сектором экономики. Казахстан на 85% обеспечивает себя продуктами питания. По 11 из 29 основных продуктов наша страна обеспечена на 100%.

2022 год был аномальным по росту продовольственной инфляции во всем мире. В Казахстане этот показатель достиг 25%. И хотя Правительство установило контроль за уровнем цен на социально значимые товары, формирует товарные запасы, цены на продукты продолжают расти.

– Мы обязаны поднимать покупательскую способность казахстанцев, обеспечивать высокие доходы, а не сдерживать цены на продукты, – высказал мнение глава Ассоциации картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев. – Сейчас правят бал базары. Государство должно выстроить прозрачную систему товаропроизводящих путей. Я призываю не закрывать базары, а создавать цивилизованные пути.

Эксперт КИСИ Бекжан Садыков выступил за то, что Казахстану необходимо решить вопрос с производством обработанной продукции, развивать сельские территории, стимулировать агро­образование.

Тем временем в зале также присутствовали другие интересные гости. Журналист Мария Парфенова опросила Айман Мусахаджаеву, которая рассказала, что пришла на телемарафон прямо с избирательного участка в Институте искусств «Шабыт», и отметила праздничное настрое­ние горожан.

Директор Института современных исследований ЕНУ Мухит-Ардагер Сыдыкназаров поведал о том, как в музеях, архивах, картографических коллекциях разных стран было найдено свыше полутора тысяч карт Казахского государства XV–XIX веков.

Молодой ученый, профессор PhD Аида Мейркулова создала шкалу измерения в отношении профессии учителя. Ее докторская диссертация стала лучшей в турецком университете, и ее шкалу уже используют в Турции в рамках исследовательских работ.

Заместитель председателя Совета сенаторов при Сенате РК Бырганым Айтимова в ответ на вопрос экспресс-камеры выразила надежду на успешность выборов по новой избирательной системе.

– Вся страна должна работать во имя человека и на человека. Реформы, обозначенные Касым-Жомартом Токаевым год назад, сегодня явно реализуются. Было обещано, что все граждане будут соучаствовать в становлении и устойчивом развитии страны, и это сейчас происходит, – подчеркнула она.

А что после?

Отличительной особенностью выборов-2023 эксперты называют проведение их по смешанной избирательной системе. В Казахстане последние выборы по одномандатным округам проходили в 2004 году.

В ходе дискуссии «Самое важное о выборах» директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев подчеркнул, что смешанная система дает возможность стать депутатом и тем, кто не представляет никакую политическую партию или организацию. Одномандатники повысят градус дискуссий в работе Мажилиса, так как не ограничены фракционной дисциплиной или установками партии.

Они будут бороться за внимание, эксплуатировать повестку, пытаться делать громкие яркие заявления. И фракционные депутаты будут вынуждены тоже повысить свою активность. В итоге мы получим новый уровень активности и остроты дискуссий в Парламенте.

Сенатор Евгений Больгерт ожидает особой активности от маслихатов, потому как роль местных представительных органов должна повыситься.

Представитель КИСИ Жанар Санхаева заявила, что новый порядок выборов поможет казахстанцам тщательнее контролировать работу депутатов. Если депутат будет больше говорить, чем делать, он может попросту лишиться кресла.

По ее мнению, ответственный выбор избирателя – один из механизмов, для того чтобы не допустить прихода популистов. Тем временем Талгат Калиев не против популистов. Их процент низкий, но они могут поднимать неудобные вопросы, раздвигать границы и повышать остроту дискуссий.

– Это интереснейшие выборы за последние два-три десятка лет, – заявила аналитик Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова.

В это время представитель Генпрокуратуры Азамат Саргазин сообщил о том, что членами комиссий в нескольких регионах по просьбе избирателей были выданы бюллетени за родственников, тем самым нарушены требования о равном избирательном праве. Всех этих членов комиссий сразу же отстранили от работы на участках, их привлекут к ответственности по статье 110 КоАП.

Спикер напомнил, что каждый избиратель голосует лично, передача права голоса и голосование за других лиц на выборах не допускаются. Всего подтверждено 25 фактов нарушения требований Конституционного закона «О выборах».

Стало известно и о том, что с избирательных участков приш­лось вывести 57 человек за воспрепятствование работе членов комиссии, видеосъемку и проявление неуважения к членам избирательных комиссий. В Алматы, Жетысуской и Восточно-Казах­станской областях зарегистрировано три факта порчи бюллетеня. Четыре гражданина пришли на участок подшофе.

Однако наблюдатели отметили, что много информации, «гуляющей» в соцсетях, после проверки оказалось не соответствующей действительности.

Вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала об упрощении регистрации политических партий и сообщила, что еще две партии проходят эту процедуру.

Эксперты также обсудили такую тему, как нехватка ученических мест в казахстанских школах, и реализацию проекта «Комфортная школа», инновации в инвестициях, приток которых в Казахстан вырос почти на 18%, возвращение в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов и справедливый рынок без монополий.

Рассказать обо всех событиях и интересных гостях этого исторического дня на газетной полосе невозможно. Однако, думаю, стоит сказать отдельное спасибо молодежи, поддерживавшей организаторов на площадке марафона целый день.

В полночь именно здесь объя­вили результаты exit poll по предварительным результатам голосо­вания. И хотя накал страс­тей на этот раз был не таким, как, например, на президентских выборах, марафон прошел динамично, интересно, слаженно и профессионально.