В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов телерадиокорпорация Qazaqstan провела 16-часовой онлайн-марафон «Сайлау-2023»

По сложившейся традиции с девяти утра и до часу ночи на интернет-платформах отечественных СМИ шла трансляция из «Қазмедиа орталығы». Здесь же на фоне красочных декораций проходил настоящий марафон интеллекта и творчества в формате Infotainment с участием порядка 2 тыс. гостей.
В формате Infotainment
– На этот раз главная сложность заключалась в том, что многие активные спикеры находились в партийных списках, мы их не приглашали, это было бы нарушением законодательства. Поэтому искали новых выступающих. Но и площадок стало больше – 16 дискуссий плюс 8 дебатов, – рассказала детали председатель правления телерадиокорпорации Qazaqstan Ляззат Танысбай.
Восемнадцать ведущих, сменяя друг друга, приглашали на основную сцену спикеров и артистов. Затем передавали слово то модератору СЦК Маржан Бахтияр, в начале каждого часа проводившей брифинги с международными наблюдателями, представителями Генеральной прокуратуры и МВД, то журналистам, работавшим на дискуссионных площадках. Периодически внимание приковывалось к цифрам явки казахстанцев на избирательные участки.
Участники марафона могли высказать мнение о политической кампании с помощью экспресс-камеры, которая работала в зале. Музыкальную часть программы на радость собравшейся молодежи обеспечили Live-band «Naiza», Маржан Арапбаева, Курмаш Махан, Гульнур Оразымбетова, Мади Сыздыков и другие артисты.