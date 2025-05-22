Школьница попала в руки полиции при попытке сформировать очередной тайник с «синтетикой», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

16-летнюю жительницу Экибастуза полицейские задержали в ходе проведения оперативных мероприятий. По информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, в ходе личного досмотра у девушки обнаружили 15 свертков в изоляционной ленте с неизвестным веществом. По итогам экспертизы было дано заключение о том, что это синтетические наркотики массой 4 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, старшеклассница подыскала предложение с обещанием легкого заработка в одном из мессенджеров.

Правоохранители напоминают, что уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет, а за некоторые виды тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков, – с 14 лет.