В Ессентуках состоялся творческий вечер известного писателя Баянгали Алимжанова

Литература
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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Встречу с российскими читателями мэтр отечественной литературы посвятил укреплению дружеских связей между двумя государствами, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото предоставлено организаторами вечера

Творчество заслуженного деятеля РК Баянгали Алимжанова известно далеко за пределами нашей страны. Поэт и прозаик, драматург и акын-импровизатор, жырау и манасчи —в этих ипостасях знают и любят выдающегося художника слова его многочисленные читатели. Богатство жанровой и тематической палитры Баянгали Алимжанова прекрасно иллюстрируют значительные результаты его активной творческой деятельности. На сегодняшний день писатель издал 88 книг, в том числе 30-томное собрание сочинений. Его произведения переведены на 20 мировых языков и неизменно привлекают к себе внимание зарубежных читателей.

В увлекательной форме Баянгали Алимжанов рассказал гостям творческого вечера об истории создания своих наиболее значительных произведений. Особый читательский интерес вызвали роман «Сказ столетнего степняка», повесть-легенда «Абылай-хан и его батыры» и сказка «Доброжелательный Аскар». Кроме того, писатель провел участникам встречи экскурс в историю казахско-русских литературных отношений и прочитал им свои стихи, которые по праву признаются шедеврами отечественной лирической поэзии.

— Вечер прошел в теплой и душевной атмосфере. Гости с восторгом слушали стихи и песни Баянгали Токановича, ощущая единение культур и общность духовных ценностей. Такие встречи — это важный шаг в укреплении международных связей, подтверждающий стремление Казахстана и России к дружбе и сотрудничеству! — отметила ведущая и организатор встречи Инна Тертышникова.

Творческий вечер Баянгали Алимжанова стал настоящим праздником художественного слова и подарил российским читателям уникальную возможность близко познакомиться с достижениями современной казахской литературы.

#Казахстан #Россия #писатель #литература

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