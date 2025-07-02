Фото предоставлено организаторами вечера

Творчество заслуженного деятеля РК Баянгали Алимжанова известно далеко за пределами нашей страны. Поэт и прозаик, драматург и акын-импровизатор, жырау и манасчи —в этих ипостасях знают и любят выдающегося художника слова его многочисленные читатели. Богатство жанровой и тематической палитры Баянгали Алимжанова прекрасно иллюстрируют значительные результаты его активной творческой деятельности. На сегодняшний день писатель издал 88 книг, в том числе 30-томное собрание сочинений. Его произведения переведены на 20 мировых языков и неизменно привлекают к себе внимание зарубежных читателей.

В увлекательной форме Баянгали Алимжанов рассказал гостям творческого вечера об истории создания своих наиболее значительных произведений. Особый читательский интерес вызвали роман «Сказ столетнего степняка», повесть-легенда «Абылай-хан и его батыры» и сказка «Доброжелательный Аскар». Кроме того, писатель провел участникам встречи экскурс в историю казахско-русских литературных отношений и прочитал им свои стихи, которые по праву признаются шедеврами отечественной лирической поэзии.

— Вечер прошел в теплой и душевной атмосфере. Гости с восторгом слушали стихи и песни Баянгали Токановича, ощущая единение культур и общность духовных ценностей. Такие встречи — это важный шаг в укреплении международных связей, подтверждающий стремление Казахстана и России к дружбе и сотрудничеству! — отметила ведущая и организатор встречи Инна Тертышникова.

Творческий вечер Баянгали Алимжанова стал настоящим праздником художественного слова и подарил российским читателям уникальную возможность близко познакомиться с достижениями современной казахской литературы.