В июне исполнится год, как было создано Министерство науки и высшего образования. Что сделано за это время и как обстоят дела в научной сфере?
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Самат Бейсембаев
Менее чем за год, скажем без скептицизма, МНВО добилось хороших результатов. И прежде всего речь идет о повышении заработной платы ученым. Согласно распоряжению Президента, с этого года научным работникам, выполняющим государственное задание (или заказ), на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы устанавливается ежемесячная доплата за ученые степени в размере 17-кратного месячного расчетного показателя; для кандидатов наук, докторов философии (PhD) и докторов по профилю – 34-кратного МРП.