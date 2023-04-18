В июне исполнится год, как было создано Министерство науки и высшего образования. Что сделано за это время и как обстоят дела в научной сфере?

Средняя зарплата ученых вырос­ла со 152 тыс. до 257 тыс. тенге. Да, нельзя сказать, что заработок стал достаточным, учитывая цены на те же продукты, но намеченная тенденция внушает оптимизм.

Также огромным прорывом можно назвать и повышение статуса региональных университетов.

– Министерство проводит большую работу по установлению сотрудничества наших региональных вузов с ведущими зарубежными университетами, – отмечает ассоциативный профессор Назарбаев Университета Жандос Утегулов. – И это, считаю, беспрецедентный шаг в развитии регио­нальных вузов. У нас каждый регион обладает какой-то особенностью, имеет свою историю развития промышленности. В центре, к примеру, металлургическая промышленность, на западе – нефтегазовая, на востоке – рудная. Опираться только на классическую индустрию, ориентированную на сырьевой рынок, недостаточно, необходимо создавать условия для формирования и роста хай-тек индустрии, появление которой будет напрямую зависеть от наличия ученых и инженеров мирового уровня, работающих в наших университетах, в том числе региональных.

Благодаря такому подходу развивается сотрудничество Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева и Университета Аризоны (США).

Вместе с тем отечест­венная наука уже может похвастать своими конкурент­ными наработками. Так, учеными университета КазНУ им. аль-Фараби разработаны суперконденсаторы на основе отечественных нанокомпозитов. А Национальным цент­ром по комплексной переработке минерального сырья разработана технология получения ферросиликоалюминия и сплава «Казах­станский», основанная на использовании некондиционного углеродсодержащего сырья для раскис­ления, модифицирования и легирования стали.

Институт аккумуляторов при Назарбаев Университете успешно реализовал проект водного литий-ионного аккумулятора. В агропромышленном комплексе в Университете им. Шакарима (Семей) разработаны безотходные холодные технологии и высокопроизводительное оборудование с низкими энергозатратами, позволяющие расширить ассортимент доступной населению продукции, не исчерпывая природные ресурсы окружающей среды.

О проблемах и их решении

Несмотря на показательные достижения, остается огромный пласт вопросов, требующих незамедлительного решения. Первый из них, конечно же, касается денег, точнее их дефицита. В развитых странах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы тратят около одного процента от ВВП, в Казахстане эта цифра за прошлый год составила 0,13%. До необходимого уровня расходы планируется довести только к 2029 году.

– В 2021 году расходы на НИОКР, проводимые в Рес­публике Казахстан, составили 109 миллиардов тенге (2019-й – 82,3 миллиарда, 2020-й – 89 миллиардов тенге), – дополнили в МНВО. – Однако данное увеличение не оказало существенного влияния на науко­емкость ВВП. В связи с этим вносятся предложения о внедрении налоговых и таможенных преференций, которые позволят оптимизировать средства государственного бюджета за счет привлечения частных инвестиций, осуществить закуп необходимого лабораторного оборудования, специализированного программного обеспечения, расходных материалов для фундаментальных и прикладных исследований.

Оборудование для исследований – штука дорогая. Один только трансмиссионный электронный микроскоп, без которого немыслимо в наши дни проведение серьезных исследований в области материаловедения, стоит порядка 4 млн долларов. И наличие такой приборной базы не роскошь, а необходимость, если университет действительно собирается готовить высококлассных специалистов в данной области, заниматься серьезной наукой и конкурировать с другими университетами как внутри страны, так и за рубежом.

– Поскольку почти все научное и учебное оборудование наши университеты закупают из дальнего зарубежья, местные компании-поставщики на этом неплохо зарабатывают, порой необоснованно поднимая цены, – вскрывает и другую проблему Жандос Утегулов. – Проблему сейчас представляют таможенные пошлины. Оборудование ученые покупают не для коммерческих, а прежде всего для учебных и исследовательских целей. Я считаю, что государство должно регулировать процесс ценообразования, идти навстречу университетам, предлагая академические скидки и снимая таможенные пошлины на закуп учебного и исследовательского оборудования.

Как итог все это вылилось в высокий уровень износа оборудования. По данным МНВО, в 2020 году коэффициент обновления фондов составлял всего 14%, а износ находился на уровне 50%. Из-за этого наблюдается низкий кадровый потенциал. Слабая привлекательность исследовательской карьеры влечет за собой соответствующий уровень квалификации работников науки. Так, на миллион населения в Казахстане 876 ученых, что почти в 1,6 раза меньше, чем в среднем по миру (1 368). В соседнем Китае – 1 307 ученых на миллион населения, в России – 2 784.

Отдельный вопрос – бюрократия.

– Конкурс министерства на грантовое финансирование был объявлен осенью прошлого года, мы послали свои заявки, – говорит Жандос Утегулов. – Уже апрель, но до сих пор нет результатов, а финансовый год начался в январе, пора написания отчетов начнется в сентябре. Нам останется только четыре месяца на выполнение работ, которые изначально планировалось выполнить за 12 месяцев. Это большой минус управления наукой. Полагаю, финансирование на научный проект должно поступать в первую неделю января либо проект­ный год нужно отсчитывать с момента получения денег.

К слову, отчеты, что пишут наши ученые, занимают большое количество страниц, потому им приходится «воровать» время у первоначальных задач. Для сравнения: в западных научных цент­рах годовые отчеты по научным грантам занимают не более трех страниц, где главным образом отражены основные результаты – к примеру, опубликованные работы в ведущих международных журналах.

Не внушают доверие и сами конкурсы, где прописывается очень специализированное техническое задание для конкурсантов. Например, конкурс на программно-целевое финансирование (ПЦФ).

– Все понимают, что задачи прописываются под конкретно выбранную группу той или иной научной организации, выбор которой остается необоснованным и нетранспарентным. Необходимо расширить формулировки технических заданий, чтобы максимальное количество ученых могли принимать участие в конкурсе на ПЦФ по данному проблемному направлению, – отметил Жандос Утегулов.

О перспективах и возможностях

Согласно Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023–2029 годы, будет проработан пакет социальных льгот, повышающий статус ученого. Для повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциа­ла, конкурентоспособности ученых, научных организаций и их коллективов ежегодно будут проводиться конкурсы на различные виды грантового финансирования.

Реализация проекта «Жас ғалым» будет акцентирована на инженерном знании, академическом изучении техники и технологий, удержании постдок­торантов и увеличении притока молодых кадров в университеты и научные организации. Этому также будет способствовать ежегодное направление на стажировки в ведущие научные центры мира до 500 казахстанских ученых, обучение их академическому письму, анг­лийскому языку, цифровым навыкам, привлечение в научные организации казахстанцев за рубежом, подготовка современных менеджеров науки.

Будут увеличены гранты на технические направления подготовки кадров. Продолжится подготовка магистров и докторов философии (PhD) путем интеграции вузов и научных организаций.

Для увеличения числа инновационных научно-технических разработок в рамках грантового финансирования научных исследований будут введены гранты на опытно-конструкторские работы. Будет модернизирована научная инфраструктура действующих научных организаций. А еще в целях формирования и развития ведущих научных школ, исследовательских университетов будет проработан вопрос выделения мегагрантов.

Все мы прекрасно понимаем, что высокоуровневые ученые смогут генерировать новые идеи, делать научные открытия, создавать прорывные технологии и стартапы и тем самым формировать новые продукты и услуги, рабочие места, направления в науке и индустрии, полезные как для своей страны, так и для всего мира. И надо дать им эту возможность.