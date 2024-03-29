В Каратобинском районе ЗКО эвакуируют 400 сельчан

Фото: акимат ЗКО

Аким области Нариман Турегалиев вместе со спасателями МЧС РК посетил данный населенный пункт и взял на себя руководство спасательном процессом.

Кроме того, глава региона встретился с сельским населением и сообщил, что им будет оказана помощь со стороны государства.

«В результате стихийного бедствия пострадали несколько районов области. Принято решение о создании специальной комиссии по возмещению ущерба. В настоящий момент идет подсчет нанесенного ущерба. Со стороны государства будет оказана соответствующая помощь. Спасатели на вертолете доставят всех в райцентр Каратобе, в безопасное место», - сказал аким области.

Специалистами Минобороны, спасателями МЧС ведется работа по перевозке около 400 жителей села на вертолете в районный центр.

В первую очередь были доставлены дети и женщины, люди с инвалидностью и с проблемами здоровья.

Отметим, что в работе по устранению паводков в Западно-Казахстанской области задействованы специалисты и силовые структуры, прибывшие из соседних областей.